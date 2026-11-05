"Não estamos prontos para ser competitivos em duas frentes. Precisamos trabalhar nossa maneira de enxergar o futebol e de encarar as partidas. Não há desculpas hoje à noite, não há nada que eu possa dizer. Normalmente, tenho muito a dizer para defender nosso time, mas hoje não. Precisamos ser mais humildes e entender o que aconteceu. Preciso entender como mudar essa mentalidade provinciana. Todos devem treinar como Pavlovic. Ele está pronto para morrer nos treinos. É um bom exemplo." Amorim não mede palavras ao analisar o vexame do Milan contra o Ferencvaros: o 0 a 2 até foi pouco para a equipe húngara, que fez a festa em San Siro, favorecida por uma atuação do Milan que beirou o constrangimento. O treinador português precisa se perguntar que processos mentais levam um time a fazer uma partida perfeita contra a Inter e, cinco dias depois, entrar em campo com uma falta de vontade que não faz jus à história do clube no cenário europeu.
Milan, Amorim profundamente decepcionado com mais um vexame europeu: quem corre o risco de ficar para trás
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SportyNet
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LIGA EUROPA ESNOBADA
Se três indícios constituem uma prova, então podemos afirmar com certeza que o Milan não está buscando o título da Liga Europa, apesar de ser, no papel, um dos favoritos. As derrotas acachapantes para Benfica, Bornemouth e Ferencvaros foram determinadas por dois fatores: a postura dos principais jogadores do elenco e a falta de qualidade de vários reservas. O Rabiot dominante que vemos no campeonato apresenta uma versão completamente diferente, apática e sem iniciativa, quando toca o hino da Liga Europa. O caso do francês, capitão na ocasião devido à suspensão de Maignan, não é o único, mas certamente é o mais evidente.
Não esteve à altura
O elenco enxuto montado no verão passado por Cardinale, Amorim e o grupo integrado de trabalho tem um time titular forte, capaz de enfrentar qualquer adversário de igual para igual (como aconteceu, justamente, no clássico), mas, ao mesmo tempo, carece de boas opções no banco. Em vários casos, pode-se dizer que há jogadores que não estão à altura. O caso de Pietro Terracciano é emblemático: já descartado pela gestão anterior, ele permaneceu no Milan por vontade de Amorim. Sua temporada inclui 45 minutos ruins contra o Benfica, antes de ser substituído no intervalo, um cartão vermelho direto após entrar em campo em Salzburgo e uma atuação ruim contra o Ferencavaros, sob vaias em San Siro. Também crescem as dúvidas sobre Jashari, que, depois de algumas atuações ao menos aceitáveis, continua a mostrar limitações técnicas, táticas e de ritmo evidentes demais: o dinheiro gasto com ele (mais de 40 milhões) foi um fracasso absoluto.
Hutchinson oscila, mas, apesar de algumas limitações evidentes, sempre mostra uma postura à altura da importância das partidas. Por isso, Amorim o tem utilizado com boa frequência.
Atrás ou fora da ordem de preferência
As ótimas atuações contra o Salzburg e a Udinese pareciam ter devolvido ao Milan uma versão corajosa e forte de Bartesaghi, mas faltou o teste decisivo para confirmar essa tendência. O jogador formado nas categorias de base do Milan voltou a mostrar os problemas de personalidade e concentração da temporada passada. Já quem parece ter sumido completamente do radar é Estupinan, que ficou no banco durante toda a partida contra o Ferencvaros. Os dois jogadores do lado esquerdo têm muito trabalho pela frente se não quiserem ficar para trás na hierarquia de Amorim.
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