Milan: Amorim prepara rodízio de olho no Bournemouth; Loftus-Cheek e Cisse entram, e a decisão sobre Camarda

Sob chuva incessante, o Milan realizou o treino de preparação final nesta manhã, em Milanello: as notícias não são boas para Amorim, que terá de ficar sem Chukwueze. O problema no quadril do nigeriano não deve ser de curta duração, e há risco de um afastamento considerável. O jovem zagueiro búlgaro Valeri Vladimirov, do Milan Futuro, foi integrado ao elenco principal. Durante o treino, Goncalo Ramos também sentiu um problema: o atacante português apresenta uma sobrecarga muscular na panturrilha e passará por exames amanhã para determinar a real gravidade do problema.

No Vitality Stadium, em Bournemouth, entrará em campo um Milan muito diferente daquele que venceu a Atalanta no último domingo: Ruben Amorim certamente fará mudanças.