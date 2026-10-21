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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan: Amorim prepara rodízio de olho no Bournemouth; Loftus-Cheek e Cisse entram, e a decisão sobre Camarda

Milan

Amanhã à noite, contra o Bournemouth, Ruben Amorim fará várias mudanças em relação ao último jogo do campeonato contra a Atalanta.

Sob chuva incessante, o Milan realizou o treino de preparação final nesta manhã, em Milanello: as notícias não são boas para Amorim, que terá de ficar sem Chukwueze. O problema no quadril do nigeriano não deve ser de curta duração, e há risco de um afastamento considerável. O jovem zagueiro búlgaro Valeri Vladimirov, do Milan Futuro, foi integrado ao elenco principal. Durante o treino, Goncalo Ramos também sentiu um problema: o atacante português apresenta uma sobrecarga muscular na panturrilha e passará por exames amanhã para determinar a real gravidade do problema.

No Vitality Stadium, em Bournemouth, entrará em campo um Milan muito diferente daquele que venceu a Atalanta no último domingo: Ruben Amorim certamente fará mudanças.

  • TOMORI JOGA

    O capitão Maignan não conhece a palavra rodízio e estará em campo também contra o Bournemouth, pela Liga Europa. Amorim mantém a confiança em Tomori, que deve dar descanso a De Winter, com Gila voltando ao centro e Pavlovic atuando pela esquerda. O defensor inglês vem recuperando espaço como uma peça valiosa, especialmente para jogos internacionais.

  • Jashari na armação

    Segundo as últimas informações de Milanello, Amorim decidiu dar a Jashari uma vaga de titular na armação do jogo, enquanto Modric começará no banco de reservas, em uma gestão para que esteja em sua melhor condição na próxima rodada do campeonato, fora de casa contra a Udinese. Resta saber se Rabiot, líder e titular absoluto para Amorim, ou Musah atuará ao lado do jogador da seleção suíça. Bartesaghi caminha para ser titular pelo lado esquerdo, com Moreira na faixa oposta.

  • CAMARDA E CISSE

    No ataque, Amorim aposta nos jovens, ou melhor, nos jovens da seleção italiana: Cisse jogará ao lado de Camarda, na esperança de que o atacante marque o gol que pode representar uma virada em sua temporada. Também haverá espaço para Loftus-Cheek no meio-campo ofensivo, para aproveitar a força física do inglês em uma partida que promete ser muito intensa.

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