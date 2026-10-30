Milan, Amorim: "Precisamos ser extremamente claros com os torcedores: vai levar tempo"

Que diferenças você sente entre este clássico e os de Manchester e Lisboa?

"Acho que é um jogo especial porque é disputado na mesma cidade e ontem vimos o projeto do novo estádio. É uma rivalidade única, mas também existe uma ligação profunda: duas grandes equipes na mesma cidade que dividem o estádio. Acho que não se encontra em nenhum outro lugar um cenário como esse, é realmente especial. Mas jogos desse tipo... Bem, se olharmos para a cultura portuguesa, a sensação é a mesma: o senso de responsabilidade pela vitória e a paixão dos torcedores são muito parecidos. A cultura do futebol aqui é mais próxima da de Portugal. Na Inglaterra é um pouco diferente: há muita disputa, mas o espírito continua um pouco mais esportivo. Aqui se sente aquele componente latino que também vivemos em Portugal, então realmente acho que será um jogo especial."

Como estão Gila, Rabiot e Moreira?

"Estão prontos para se juntar ao time. Precisamos avaliar amanhã de manhã se poderão começar jogando ou qual será o plano de jogo. Claro que já tenho uma ideia, mas veremos amanhã."

O time recuperou a energia que faltou na quarta-feira?

"Todos sabem que é um jogo especial, um momento especial, e, quando chega a hora de disputá-lo, o contexto não importa, não importa se você está cansado. É preciso entrar em campo e dar o máximo, e nós faremos isso. Eu disse: percebi isso desde o primeiro minuto do jogo contra o Bologna, acompanhando a partida do banco de reservas. Não podemos perder um jogo como aquele. Não podemos nos permitir sofrer dois gols em dois minutos. Podemos fazer muito melhor, e há muitos pequenos detalhes que já discuti com o time. Mas, desde que voltamos das seleções, há três semanas, não tivemos tempo para treinar. E não estou dizendo que as outras equipes estejam em uma situação diferente, estou falando de nós: sinto que há muitas pequenas coisas que estão passando despercebidas simplesmente porque não temos tempo para trabalhá-las nos treinos. Então não é só uma questão de energia, embora eu tenha notado isso, porque com energia também é possível mascarar muitas deficiências. Mas há muitos aspectos para os quais precisamos de tempo de trabalho se quisermos nos tornar um time melhor."