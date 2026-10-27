Os desfalques no Milan são muitos e, para Amorim, não será fácil administrar os dois compromissos: contra o Bologna amanhã e a Inter no sábado, em San Siro. As escolhas na defesa são quase obrigatórias, com Tomori mantido na lateral direita após a boa atuação contra a Udinese e Pavlovic e De Winter formando a dupla de zaga, enquanto a única dúvida é pela esquerda, com Estupinan à frente do jovem francês Diawara.
Milan, Amorim pensa em uma surpresa: Cisse de falso 9 com Goncalo Ramos poupado
Espaço para Cisse
Depois de começar no banco em Udine, Cisse terá espaço contra o Bologna. Amorim escalará desde o primeiro minuto o talento da seleção italiana, que se destacou em campo contra o Salzburg na Liga Europa, com um hat-trick histórico. Nas próximas horas, serão esclarecidas as últimas dúvidas sobre a função que o ex-jogador do Catanzaro deverá desempenhar.
FALSO NOVE
Segundo apurou nossa redação, Amorim estaria avaliando a possibilidade de dar descanso a Ramos antes do clássico de sábado. A ideia seria escalar Cisse como falso nove: não seria uma novidade absoluta, já que o jovem talento do Milan já havia atuado nessa função tanto pela seleção italiana sub-21 contra a Polônia quanto na Liga Europa contra o Bornemouth.
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