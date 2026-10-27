Os desfalques no Milan são muitos e, para Amorim, não será fácil administrar os dois compromissos: contra o Bologna amanhã e a Inter no sábado, em San Siro. As escolhas na defesa são quase obrigatórias, com Tomori mantido na lateral direita após a boa atuação contra a Udinese e Pavlovic e De Winter formando a dupla de zaga, enquanto a única dúvida é pela esquerda, com Estupinan à frente do jovem francês Diawara.