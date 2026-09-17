O Milan perde feio para o Benfica em sua estreia na Europa League, e é Amorim quem acaba no banco dos réus. O técnico português mostrou pouca lucidez tanto na proposta da escalação titular (rodízio em massa em meados de setembro) quanto nas declarações antes e depois da partida. A chuva de vaias recebida em San Siro tanto no fim do primeiro tempo quanto no fim do jogo é a consequência direta da atuação ruim de uma equipe já em crise, tanto de jogo quanto de identidade.
Milan, Amorim nervoso e confuso: nas próximas horas, reunião com Cardinale
Mercado insatisfatório
Uma chuva de críticas caiu sobre Amorim não só pela escalação inicial confusa, com vários jogadores em estreia absoluta na competição, como Terracciano, ou no San Siro, como Hutchinson, mas também pelo que foi declarado diante das câmeras: há apenas cerca de dez dias, o ex-Manchester United deu nota 10 ao mercado do Milan e mostrou, satisfeito, a sintonia com Cardinale e a equipe integrada de trabalho nas escolhas feitas no mercado. Ontem, antes da partida, vieram declarações surpreendentes nas quais ele pede tempo para trabalhar e admite não ter o elenco certo para o seu estilo de jogo. O técnico português colocou pesadamente em discussão o próprio trabalho iniciado em 13 de julho passado. Um trabalho de construção do elenco que foi feito com o envolvimento, em primeira pessoa, de Gerry Cardinale, que agora quer ver tudo com clareza.
Cúpula com Cardinale
O Milan voltou a campo já nesta manhã, em Milanello, para preparar o duelo de domingo à noite, em San Siro, contra o Lecce de Di Francesco. Ao longo do dia, está prevista uma ligação entre Cardinale, Calvelli e Amorim para analisar o delicado momento que a equipe atravessa: o dono do Milan está muito decepcionado com a forma como o time jogou as últimas três partidas contra Juventus, Lazio e Benfica. Cardinale vai cobrar de Amorim explicações sobre a longa lista de defeitos que ele próprio enumerou ontem na entrevista coletiva após a partida, mas também sobre as declarações sobre o elenco dadas à Sky.
APOIO CONFIRMADO, MAS AS VITÓRIAS SÃO NECESSÁRIAS
Segundo o que apurou o calciomercato.com, Cardinale reafirmará total apoio a Amorim nesta primeira fase complicada. No Milan, para ter tempo, é preciso vencer os jogos (palavras de Amorim) e, por isso, caberá justamente ao técnico português conquistar o tempo necessário para construir. Com mais lucidez tanto na escolha da escalação quanto na gestão do elenco e também nas declarações públicas.
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