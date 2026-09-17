Uma chuva de críticas caiu sobre Amorim não só pela escalação inicial confusa, com vários jogadores em estreia absoluta na competição, como Terracciano, ou no San Siro, como Hutchinson, mas também pelo que foi declarado diante das câmeras: há apenas cerca de dez dias, o ex-Manchester United deu nota 10 ao mercado do Milan e mostrou, satisfeito, a sintonia com Cardinale e a equipe integrada de trabalho nas escolhas feitas no mercado. Ontem, antes da partida, vieram declarações surpreendentes nas quais ele pede tempo para trabalhar e admite não ter o elenco certo para o seu estilo de jogo. O técnico português colocou pesadamente em discussão o próprio trabalho iniciado em 13 de julho passado. Um trabalho de construção do elenco que foi feito com o envolvimento, em primeira pessoa, de Gerry Cardinale, que agora quer ver tudo com clareza.