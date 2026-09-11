Duas equipes em boa fase para o que tem todos os ingredientes para se tornar um grande jogo. O Milan entra em campo no sábado à tarde, às 18h, no campo da Lazio, líder do campeonato, Amorim apresentou assim o duelo em entrevista coletiva: "A primeira coisa sobre amanhã é que a Lazio é uma equipe que tem muita velocidade, tem grande identidade. Frattesi foi uma grande contratação, dá a eles muita agressividade na frente. Há dois pontas que são bons com a bola. Eles têm um novo atacante. Uma equipe que vive um bom momento depois de três vitórias. Perderam na Copa da Itália e depois começaram a Serie A desse jeito, o futebol é estranho, engraçado. Gattuso é uma lenda do Milan: talento não é tudo. A paixão que ele tinha é algo que precisamos reencontrar no nosso clube. Isso faltou nos últimos anos, precisa ser colocado em campo. Com paixão e comprometimento, é possível superar diferentes problemas".
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Milan, Amorim: "Modric? Entendo a crítica, Luka não pode pressionar o tempo todo. Sei que havia gente que mal podia esperar para que perdêssemos pontos"
SOBRE O JOGO CONTRA A JUVENTUS E AS DIFICULDADES DE RAMOS
Você já identificou quais foram os problemas que apareceram contra a Juventus?
"Falamos sobre isso e trabalhamos em muitas coisas que fizemos mal na última partida. Faltou energia para nós. Controlamos bem a bola no primeiro tempo, mas faltou agressividade no último terço do campo para levar gente suficiente à área. Mostrei aos jogadores que as chances da Juventus nasceram de bolas perdidas por nós sem pressão, de passes errados e preguiçosos. São situações que podem fazer a diferença".
Ramos tocou poucas vezes na bola contra a Juventus, mas se movimentou muito: como ele deve ser acionado para se tornar mais perigoso?
"Não devemos mirar em um único jogador: não jogamos bem contra a equipe. Se perdermos a bola sem pressão, teremos vários problemas... Quando Ramos teve a bola, o entrosamento com os companheiros não foi dos melhores, e ele sabe disso. Temos de melhorar como equipe: contra Torino e Venezia, ele foi muito bem. Naquelas partidas, mostramos que sabemos como acioná-lo, e contra a Juventus ele não teve a mesma atuação. Ramos é um jogador que pode render muito bem".
Sobre Modric e os jogadores individualmente
Há quem diga que Modric, aos 41 anos, tenha dificuldade com esse tipo de futebol. Qual é a sua opinião?
"Faz sentido como raciocínio, Luka não pode pressionar o tempo todo, mas, por outro lado, ele sempre tem o controle do ritmo do jogo e entende isso melhor do que todos os outros. Como treinador, eu preciso escolher. Talvez percamos algo na pressão, mas, com a bola, temos mais controle com Modric em campo. Contra a Juventus, talvez tenha havido menos pressão e, às vezes, Douglas Luiz teve mais tempo para administrar, mas vejam quando estávamos com a bola. Acho que, se tivermos de perder alguma coisa, é melhor que seja sem a bola; com a bola, porém, temos de ter sempre esse algo a mais. E Luka nos dá esse algo a mais. Entendo essa crítica, faz sentido, mas é preciso ter uma visão completa: Modric nos permite uma gestão melhor da bola e eu quero uma equipe dominante na posse".
Os grandes ex-jogadores do Milan concordam em dar tempo a Amorim. Isso lhe dá confiança? Você sente que a equipe está melhorando?
"Temos de melhorar em cada sessão de treino. Se há algo que não vai bem, obtemos muitas informações e as levamos para o treinamento. Depois da Juventus, vimos o que fazer nessas situações. Veremos amanhã. Sobre a primeira parte da pergunta: eu já trabalhei em um clube que tem muitas lendas, e as lendas têm opiniões muito fortes. Mas eu vivo em uma época diferente e sei por que momento o clube está passando, porém não quero que os meus jogadores esqueçam a importância de jogar e vencer pelo Milan. Para mim, essa é a coisa mais importante. Precisamos de tempo, mas quanto tempo temos depende do clube, não de mim. Temos de construir uma base para vencer com continuidade, e isso leva tempo. Se olharmos para a Premier League, quanto tempo o Arsenal levou para vencer? E, se olharmos também para a Itália, com Juventus e Inter. Leva tempo para vencer com continuidade e é preciso construir alguma coisa. E, para ganhar tempo, temos de vencer no sábado. Vencendo, teremos mais tempo para construir o nosso projeto".
Você mudou bastante os meias ofensivos: amanhã há novidades sobre quem joga atrás de Gonçalo Ramos?
"Não vou dizer quem vai jogar. Pulisic está treinando bem, Cisse está indo bem, Saelemaekers também. Hutchinson está melhorando a condição física, há Loftus-Cheek... Se vocês olharem as últimas partidas, quem entrou do banco mudou o jogo, isso é importante. Não vou dizer quem joga, mas tenho a sensação de que em campo haverá uma equipe forte".
Cisse está pronto para a Seleção? E sobre a classificação: vencendo, vocês seriam líderes por uma noite.
"A classificação não me importa neste momento. Ser líder por uma noite não seria especial, isso vale para as crianças, para o meu filho (risos, nota da redação). Cisse, se jogasse na Seleção, estaria à vontade, está pronto. Mas, ao mesmo tempo, é preciso mais tempo para favorecer o crescimento dele: eu já notei uma diferença entre os jogos em casa e os fora de casa. Jogar em San Siro é duro, deem tempo a ele. Mas, se vocês o colocarem na Seleção, ele não será tímido, vai jogar. Mas deem tempo a ele para se tornar o jogador que pode se tornar".
Sobre Pulisic e a reintegração de Bondo
Como está Pulisic? Gosta dele?
"Vocês vão vê-lo amanhã, não sei se desde o início ou no decorrer da partida. Acho que ele vai jogar alguns minutos. Gosto muito dele como jogador. Ele está bravo porque tem zero minutos até agora e eu gosto disso nos meus jogadores, ele está de cara fechada. Não se esqueçam de que ele teve uma lesão no verão e depois, no primeiro treino, sofreu uma pancada e parou. Não vou tirar quem está indo bem só para colocar um "nome": essa é a minha forma de gerir o grupo e vou morrer com esses princípios. Pulisic é muito importante para mim. Depois da pausa para as seleções, serão 8 semanas com três partidas por semana: todos vão estar cansados por quanto vão jogar. Pulisic é importante e vai jogar muitas partidas. Mas é preciso entender o contexto e a minha história para entender por que faço certas escolhas. Mas vocês vão ver Pulisic já neste fim de semana".
É o caso de reintegrar Bondo?
"Temos jogadores suficientes, temos um jogador extra para cada posição. Estamos bem, temos jogadores prontos para todas as nossas necessidades".
Há outro jogador no meio-campo com as mesmas características de Musah?
"Rabiot pode jogar na mesma posição, Jashari também. Musah pode infiltrar vindo de trás, Rabiot também. Jashari é um pouco diferente, mas pode jogar como 8. Comotto é muito jovem e está treinando nessa posição e melhorando a cada treino. Como número 8, podem jogar Musah, Rabiot, Jashari, Comotto e também Loftus-Cheek, com características diferentes".
Sobre o Como e o estilo de jogo
Amorim pode fazer o Milan jogar como o Como de Fàbregas?
"Acho que somos treinadores diferentes, com passados diferentes e em clubes diferentes. Cardinale nunca me disse que aquela deveria ser a inspiração. Eu tenho um estilo de jogo muito claro e vai levar tempo. Todo treinador precisa de tempo. Vocês viram um pouco disso contra o Torino e o United, ainda que tenha sido um amistoso. Se querem jogar como o Como, então precisam contratar o treinador do Como. Eu sou diferente, a minha identidade é diferente. Treinar o Milan é difícil, assim como treinar o Como. Mas não estou concentrado no que o Fàbregas está fazendo: meu foco é apenas em como vencer no Milan e em como jogar de acordo com as minhas ideias. Gosto de 'roubar' muitas coisas de cada treinador, mas não copio nada de ninguém. A parte divertida de ser treinador não é estar aqui com vocês na coletiva (risos, N.D.R.), mas o aspecto tático. Vocês podem me dizer tudo, menos que copiei alguma coisa: tenho a minha maneira de jogar. Entendo que vocês gostem muito do Como, mas eu tenho a minha identidade".
Sobre Hutchinson e Rabiot, meias-atacantes canhotos, mas com características diferentes.
"Depende do que você quer no jogo. Rabiot é mais um box to box, não alguém que joga entre as linhas. Mas é realmente muito bom perto da área, sabe fazer gols. Às vezes você quer isso: menos jogadas entre as linhas e mais agressividade perto da área. Também o Loftus-Cheek, que é destro, pode jogar ali. Mas ele precisa ser mais agressivo perto da área, precisa estar muito mais presente no jogo. Não pode ir bem por 5 minutos, depois sumir e depois voltar. Precisa ser mais constante nos 90 minutos. Hutchinson tem boas qualidades, está acostumado a jogar ali. Mas também Pulisic pode ser muito bom entre as linhas".
Como reage às críticas que recebe?
"As críticas são normais. Que sejam mais do que as que recebi no meu clube anterior é impossível (sorri, N.D.R.). Eu me lembro do que disse a vocês: disse que coloco o Milan em primeiro lugar e essa continua sendo a minha intenção. Foi-me pedido que a equipe fosse propositiva em campo, e queremos fazer isso. Mas também precisamos levar em conta os adversários: Luciano Spalletti é muito bom. Mas isso não muda a nossa intenção, que vocês sempre verão: nunca faremos nada por acaso. Aliás, poderemos até ser rígidos demais. Entendo que para vocês seja difícil ver um treinador jovem que vem de fora dizendo como se deve jogar. A nossa intenção é dominar, mas há muitos treinadores bons, como Spalletti e Fàbregas, que vão nos colocar à prova. É preciso tempo. Sei que havia alguém que estava esperando que perdêssemos pontos para me fazer essa pergunta: se tivéssemos vencido, muitos teriam guardado críticas e perguntas no bolso por mais uma semana. Spalletti foi superior a mim, mas a intenção não falta. Às vezes não será possível, nem sempre conseguirei oferecer a vocês o espetáculo que querem. Depois da Juventus, abri os olhos e sei o que me espera. Disse aos meus jogadores para serem perfeitos e vencerem, as pessoas mal podem esperar para que tropecemos. Espero que eles estejam me ouvindo agora, estejam almoçando e me escutando: eu disse isso no primeiro treino desta semana, é preciso ser perfeito, e estou feliz que eles ainda estejam ouvindo essas palavras".
Qual é a visão por trás das mudanças de função (Saelemaekers, Moreira e Rabiot):
"Estamos tentando encontrar o melhor equilíbrio entre rotações e as melhores posições para cada jogador, tudo junto. Precisamos encontrar as melhores combinações entre os jogadores. Entendo as críticas e entendo que, para trabalhar certas dinâmicas, precisamos trabalhar com os mesmos jogadores. Mas a minha resposta é que preciso encontrar as melhores posições, as melhores dinâmicas entre os jogadores. Se os jogadores conseguirem entender a nossa ideia de futebol, então podemos usar intérpretes diferentes. O meu foco é nisso e em vencer. Preciso encontrar os melhores equilíbrios para a equipe. Todos precisam estar prontos para jogar: fazer rotações não deve mudar as nossas dinâmicas nem a nossa forma de jogar".
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