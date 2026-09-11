Há quem diga que Modric, aos 41 anos, tenha dificuldade com esse tipo de futebol. Qual é a sua opinião?

"Faz sentido como raciocínio, Luka não pode pressionar o tempo todo, mas, por outro lado, ele sempre tem o controle do ritmo do jogo e entende isso melhor do que todos os outros. Como treinador, eu preciso escolher. Talvez percamos algo na pressão, mas, com a bola, temos mais controle com Modric em campo. Contra a Juventus, talvez tenha havido menos pressão e, às vezes, Douglas Luiz teve mais tempo para administrar, mas vejam quando estávamos com a bola. Acho que, se tivermos de perder alguma coisa, é melhor que seja sem a bola; com a bola, porém, temos de ter sempre esse algo a mais. E Luka nos dá esse algo a mais. Entendo essa crítica, faz sentido, mas é preciso ter uma visão completa: Modric nos permite uma gestão melhor da bola e eu quero uma equipe dominante na posse".





Os grandes ex-jogadores do Milan concordam em dar tempo a Amorim. Isso lhe dá confiança? Você sente que a equipe está melhorando?

"Temos de melhorar em cada sessão de treino. Se há algo que não vai bem, obtemos muitas informações e as levamos para o treinamento. Depois da Juventus, vimos o que fazer nessas situações. Veremos amanhã. Sobre a primeira parte da pergunta: eu já trabalhei em um clube que tem muitas lendas, e as lendas têm opiniões muito fortes. Mas eu vivo em uma época diferente e sei por que momento o clube está passando, porém não quero que os meus jogadores esqueçam a importância de jogar e vencer pelo Milan. Para mim, essa é a coisa mais importante. Precisamos de tempo, mas quanto tempo temos depende do clube, não de mim. Temos de construir uma base para vencer com continuidade, e isso leva tempo. Se olharmos para a Premier League, quanto tempo o Arsenal levou para vencer? E, se olharmos também para a Itália, com Juventus e Inter. Leva tempo para vencer com continuidade e é preciso construir alguma coisa. E, para ganhar tempo, temos de vencer no sábado. Vencendo, teremos mais tempo para construir o nosso projeto".

Você mudou bastante os meias ofensivos: amanhã há novidades sobre quem joga atrás de Gonçalo Ramos?

"Não vou dizer quem vai jogar. Pulisic está treinando bem, Cisse está indo bem, Saelemaekers também. Hutchinson está melhorando a condição física, há Loftus-Cheek... Se vocês olharem as últimas partidas, quem entrou do banco mudou o jogo, isso é importante. Não vou dizer quem joga, mas tenho a sensação de que em campo haverá uma equipe forte".





Cisse está pronto para a Seleção? E sobre a classificação: vencendo, vocês seriam líderes por uma noite.

"A classificação não me importa neste momento. Ser líder por uma noite não seria especial, isso vale para as crianças, para o meu filho (risos, nota da redação). Cisse, se jogasse na Seleção, estaria à vontade, está pronto. Mas, ao mesmo tempo, é preciso mais tempo para favorecer o crescimento dele: eu já notei uma diferença entre os jogos em casa e os fora de casa. Jogar em San Siro é duro, deem tempo a ele. Mas, se vocês o colocarem na Seleção, ele não será tímido, vai jogar. Mas deem tempo a ele para se tornar o jogador que pode se tornar".