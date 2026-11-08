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Ruben Amorim MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan, Amorim: "É por isso que escalo Musah como lateral-esquerdo"

Milan
Genoa x Milan
Genoa
Campeonato Italiano

O técnico fala antes da partida contra o Genoa

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Ruben Amorim, técnico do Milan, fala à DAZN antes da partida contra o Genoa: "Gênova, ambiente quente? Não importa. Precisamos dar uma resposta ao que vimos na última partida. Precisamos ser competitivos: é isso que quero ver hoje. Uma equipe competitiva. Já mostramos nesta temporada que somos uma equipe capaz de jogar um bom futebol, mas precisamos ser competitivos"

  • Entre o dérbi e o Ferencvaros: "O mais importante é usar o que não fizemos no último jogo e fazer isso hoje. Sabemos que o Genoa é uma equipe sólida, muito forte nos primeiros minutos das partidas. É forte na pressão e nas transições. Se vocês olharem para os últimos jogos, tivemos problemas justamente nesses aspectos. Portanto, precisamos usar o que não deu certo nos jogos anteriores para nos preparar da melhor maneira para este", relata o Milannews.it.

    Sobre Musah escalado como lateral-esquerdo: "O pé direito pelo lado esquerdo. Às vezes, é apenas uma questão das características dos jogadores e das qualidades que queremos ter. Há muitos aspectos".

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