Muito se escreveu sobre Rabiot ao longo de sua carreira, muitas vezes com a mesma narrativa: um jogador bom, muito bom, mas também um pouco individualista. A versão atual está o mais longe possível dessa imagem: incentiva os companheiros e a torcida no San Siro como Gattuso fazia em sua época e, ao fim das partidas, sempre dá a cara a tapa, cobrando que a equipe melhore seus pontos fracos, como a mentalidade. Um capitão sem braçadeira que está fazendo a diferença para Amorim e para o Milan. À espera da próxima renovação de contrato, até 2030.