O Milan vence, convence por mais de uma hora e sobe para o quarto lugar na tabela, a quatro pontos da líder Inter. Mas, sobretudo, segue invicto no campeonato, algo que não era garantido diante do calendário que o Milan teve neste início de temporada. Um jogador se destaca acima dos demais: Adrien Rabiot marcou seu quarto gol em apenas sete partidas. O francês participou de 44,44% dos gols do Milan na temporada, com três assistências decisivas. Absolutamente dominante.
Milan: Amorim dá liberdade a Rabiot para ser decisivo e desarticula o plano da Atalanta; o francês agora é um líder
SEM FUNÇÃO
A chave tática do plano de jogo de Amorim foi dar liberdade a Rabiot: o meio-campista de 32 anos escolhia qual espaço atacar e onde se posicionar para criar jogadas. Às vezes como meia-atacante, às vezes como volante e frequentemente como meia pelo lado, seus movimentos desorientaram constantemente os jogadores da Inter, que não conseguiram oferecer nem a menor resistência. Quando Modric se abria para receber a bola no próprio campo, Rabiot avançava pelo centro. Quando Musah tentava romper a linha, Rabiot se posicionava na área, pronto para finalizar. Foi o que aconteceu no gol do 2 a 0.
LÍDER DO VESTIÁRIO
Muito se escreveu sobre Rabiot ao longo de sua carreira, muitas vezes com a mesma narrativa: um jogador bom, muito bom, mas também um pouco individualista. A versão atual está o mais longe possível dessa imagem: incentiva os companheiros e a torcida no San Siro como Gattuso fazia em sua época e, ao fim das partidas, sempre dá a cara a tapa, cobrando que a equipe melhore seus pontos fracos, como a mentalidade. Um capitão sem braçadeira que está fazendo a diferença para Amorim e para o Milan. À espera da próxima renovação de contrato, até 2030.
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