Milan, adeus a Andrej Kostic: transferência para o Sparta Rotterdam está próxima

Chegado em janeiro vindo do Partizan Belgrado por 5 milhões de euros, Kostic marcou em 13 de julho o primeiro gol da temporada 2026-27, no primeiro jogo-treino em Milanello. No amistoso em Glasgow contra o Celtic, ele começou como titular, mas não deixou sua marca. O Milan decidiu não integrá-lo ao Milan Futuro e lhe dar uma chance em um campeonato, o holandês, no qual os jovens podem se destacar.