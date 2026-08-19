Futuro por empréstimo para Andrej Kostic. O Milan decidiu mandar o atacante montenegrino nascido em 2007 para jogar, e sua transferência para a Holanda, para o Sparta Rotterdam, clube que disputa a Eredivisie, está próxima. Amorim avaliou todo o elenco, incluindo o ex-Partizan Belgrado, e decidiu emprestá-lo para que ele tenha sequência em campo. Hoje, ele não é considerado um jogador pronto para atuar no time principal do Milan.
Gribaudi/ImagePhoto
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Milan, adeus a Andrej Kostic: transferência para o Sparta Rotterdam está próxima
Não ao Milan Futuro
Chegado em janeiro vindo do Partizan Belgrado por 5 milhões de euros, Kostic marcou em 13 de julho o primeiro gol da temporada 2026-27, no primeiro jogo-treino em Milanello. No amistoso em Glasgow contra o Celtic, ele começou como titular, mas não deixou sua marca. O Milan decidiu não integrá-lo ao Milan Futuro e lhe dar uma chance em um campeonato, o holandês, no qual os jovens podem se destacar.
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