Moreira nasceu em Liège, onde na época seu pai, o ex-jogador da seleção de Guiné-Bissau Almami Moreira, atuava pelo Standard Liège. Com dupla cidadania belga e portuguesa, embora pudesse ser convocado tanto por Guiné-Bissau quanto pela Alemanha, decidiu representar a seleção da Bélgica, depois de ter jogado por Portugal Sub-21. Pelo lado materno, é neto de Helmut Graf, ex-jogador austríaco que atuou no clube de 1976 a 1982. Revelado nas categorias de base do Standard Liège, passou por Benfica e Chelsea, além do Lyon, antes de ir para o Strasbourg, justamente em sinergia com os Blues. Há duas semanas, enquanto estava de férias, treinou com a camisa do Milan, um indício do que depois viria a ser o seu futuro.