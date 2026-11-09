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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, a nova vida de Musah com Amorim: primeiros contatos para a renovação do contrato

Milan
Y. Musah

Milan, Amorim revitalizou Musah: cada vez mais central no projeto, primeiros contatos para a renovação do contrato

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Florenzi, comentarista da Sky, falou assim com Musah após o dérbi vencido pelo Milan contra a Inter: "Quero te parabenizar porque você passou por duas temporadas que não foram fáceis. Sei que você sofreu muito, mas nunca desistiu. Posso garantir isso porque vi você trabalhar comigo durante anos. Foi um grande prazer. Então, antes de tudo, parabéns. E não deixe isso subir à cabeça, mas tenho certeza de que você não vai fazer isso, porque é um cara de cabeça no lugar".

Palavras diretas e sinceras de quem viveu o vestiário do Milan e, sobretudo, acompanhou a trajetória do meio-campista americano de 23 anos no clube. Musah deve muito, se não tudo, a Ruben Amorim: o técnico português o recuperou completamente após duas temporadas muito difíceis, apostando nele desde o primeiro dia e recebendo em troca muito trabalho e dedicação.

  • CENTRAL NO PROJETO

    No projeto técnico de Amorim, um jogador com as características de Musah é indispensável: tem muita energia, grande capacidade de transformar uma fase de jogo passiva em ativa e se destaca nas transições. Também possui grande versatilidade tática, que lhe permite atuar em várias posições: contra o Genoa, Amorim chegou a escalá-lo como lateral-esquerdo.

    Até aqui, Musah disputou 11 partidas no campeonato, somando 759 minutos em campo, e três na Liga Europa, com 222 minutos jogados. Joga muito, quando não sempre.

  • PODE RENOVAR

    Não é só Amorim que está satisfeito com o desempenho de Musah. Toda a direção esportiva também está, tanto que, nos últimos dias, houve discussões internas sobre a possibilidade de estender o contrato do jogador, que termina em 2028. Os contatos recentes com os representantes de Musah serviram para começar a avaliar uma possível renovação. As conversas ainda estão em fase inicial. Musah ganha atualmente cerca de 2 milhões de euros por temporada e, se mantiver esse nível, renovará seu vínculo com o Milan até o fim da temporada.

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