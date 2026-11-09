Milan, a nova vida de Musah com Amorim: primeiros contatos para a renovação do contrato

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Florenzi, comentarista da Sky, falou assim com Musah após o dérbi vencido pelo Milan contra a Inter: "Quero te parabenizar porque você passou por duas temporadas que não foram fáceis. Sei que você sofreu muito, mas nunca desistiu. Posso garantir isso porque vi você trabalhar comigo durante anos. Foi um grande prazer. Então, antes de tudo, parabéns. E não deixe isso subir à cabeça, mas tenho certeza de que você não vai fazer isso, porque é um cara de cabeça no lugar".

Palavras diretas e sinceras de quem viveu o vestiário do Milan e, sobretudo, acompanhou a trajetória do meio-campista americano de 23 anos no clube. Musah deve muito, se não tudo, a Ruben Amorim: o técnico português o recuperou completamente após duas temporadas muito difíceis, apostando nele desde o primeiro dia e recebendo em troca muito trabalho e dedicação.