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Florenzi, comentarista da Sky, disse o seguinte a Musah após a vitória do Milan sobre a Inter no clássico: "Quero parabenizar você porque passou por duas temporadas que não foram fáceis. Sei que você sofreu muito, mas nunca desistiu. Posso garantir isso porque vi você trabalhar durante anos. Foi realmente um grande prazer. Então, antes de tudo, parabéns. Não deixe isso subir à cabeça, mas tenho certeza de que não vai deixar, porque você é um cara com a cabeça no lugar".

Palavras diretas e sinceras de quem viveu o vestiário do Milan e, sobretudo, acompanhou a trajetória do meio-campista americano de 23 anos no clube. Musah deve muito, se não tudo, a Ruben Amorim: o técnico português o regenerou completamente após duas temporadas muito difíceis, apostando nele desde o dia 1 e recebendo em troca muito trabalho e empenho.