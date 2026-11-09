Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Milan, a nova fase de Musah com Amorim: primeiros contatos para a renovação do contrato

Milan
Y. Musah

Milan: Amorim revitalizou Musah, cada vez mais central no projeto; primeiros contatos para a renovação do contrato

Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

FRC

Florenzi, comentarista da Sky, disse o seguinte a Musah após a vitória do Milan sobre a Inter no clássico: "Quero parabenizar você porque passou por duas temporadas que não foram fáceis. Sei que você sofreu muito, mas nunca desistiu. Posso garantir isso porque vi você trabalhar durante anos. Foi realmente um grande prazer. Então, antes de tudo, parabéns. Não deixe isso subir à cabeça, mas tenho certeza de que não vai deixar, porque você é um cara com a cabeça no lugar".

Palavras diretas e sinceras de quem viveu o vestiário do Milan e, sobretudo, acompanhou a trajetória do meio-campista americano de 23 anos no clube. Musah deve muito, se não tudo, a Ruben Amorim: o técnico português o regenerou completamente após duas temporadas muito difíceis, apostando nele desde o dia 1 e recebendo em troca muito trabalho e empenho.

  • Central no projeto

    No projeto de jogo de Amorim, um jogador com as características de Musah é indispensável: tem fôlego, grande capacidade de transformar uma fase de jogo passiva em ativa e ótimas qualidades nas transições. Além disso, tem versatilidade tática para atuar em várias posições: contra o Genoa, Amorim chegou a escalá-lo como lateral-esquerdo.

    Até aqui, Musah disputou 11 partidas pelo campeonato, somando 759 minutos em campo, e três pela Liga Europa, com 222 minutos jogados. Joga muito, quando não joga sempre.

  • PODE RENOVAR

    Não é só Amorim que está satisfeito com as atuações de Musah. A direção esportiva também está, tanto que, nos últimos dias, discutiu internamente a possibilidade de estender o contrato do jogador, que termina em 2028. Os contatos recentes com os representantes de Musah serviram para começar a avaliar a possibilidade de renovação. As conversas ainda estão em fase inicial. Musah ganha atualmente cerca de 2 milhões de euros por temporada e, se mantiver esse nível, renovará seu contrato com o Milan até o fim da temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

FRC