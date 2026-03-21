Milan: a mudança para o 4-3-3 foi o ponto de virada: eis o motivo

É muito provável que o Milan continue orientando suas escolhas técnicas e de mercado em torno do 3-5-2 que Allegri adotou desde o primeiro dia para conferir solidez e aquele senso de perigo a uma equipe que era excessivamente vulnerável e vem de várias temporadas com um déficit significativo entre gols marcados e sofridos.





A sensação, cada vez mais difundida, porém, é a de uma equipe que se expressa melhor com duas alas nas laterais e com laterais e meio-campistas livres para se sobrepor e atacar os espaços entre o interior e o exterior do campo. O caso mais marcante é o de Saelemaekers: determinante, especialmente na primeira parte da temporada, em dar equilíbrio ao se desdobrar nas duas fases e, já há várias semanas, com o ritmo reduzido por falta de energia. Com um lateral atrás dele, o jogador da seleção belga poderia liberar criatividade e arrancadas para tornar a proposta ofensiva ainda mais incisiva.

Allegri e Landucci conhecem os pontos fortes e fracos da equipe e podem em breve abraçar uma evolução natural, partindo dos princípios iniciais que tantos resultados (não apenas referidos aos meros números da classificação) trouxeram nesta segunda experiência com a camisa rossonera.