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Milan, a gestão de jogo de Amorim é um fator: às vezes oferece soluções, às vezes as tira

Milan

O Milan dá sequência à vitória sobre o Salzburg, alternando bons momentos com outros nem tanto.

O despertador na mesa de cabeceira da Atalanta talvez tenha tocado tarde demais, mas é preciso dizer que o Milan também favoreceu a reação da equipe. Ou talvez Amorim, que, depois de oferecer aos seus torcedores um Milan bonito e empolgante por 60 minutos, com três gols de vantagem sobre o adversário, errou completamente na gestão das substituições: Hutchinson ainda precisa evoluir taticamente para jogos desse nível, apesar da grande atuação em Salzburgo, enquanto Estupinan errou tudo o que podia, tanto no posicionamento em campo quanto na construção das jogadas. O técnico português não perde a oportunidade de reafirmar sua confiança no jogador da seleção do Equador, mas, por enquanto, o desempenho em campo não lhe dá razão.

  • Esquema tático flexível e substituições propositivas

    O que desfez logo de início o plano de jogo da Atalanta foi a organização tática de Amorim, que deixou os adversários sem pontos de referência: Ramos trocava constantemente de posição com Pulisic, Modric atuava mais recuado e Rabiot percorria todo o campo, enquanto a linha defensiva jogava com quatro por longos períodos antes de voltar rapidamente a três. A capacidade do ex-Sporting de Lisboa de recuperar jogadores em má fase, como Musah e Chukwueze, está à vista de todos, assim como a de manter todos concentrados sem depender de um grupo fixo de 12 ou 13 titulares: neste Milan, todos são importantes.


    Outra constante da filosofia de jogo de Amorim é ousar nas substituições. O intervalo entre os 65 e os 75 minutos parece ser o momento preferido para mudar. Contra Torino, Lazio e Juventus, a estratégia deu razão ao jovem treinador do Milan, mas nem sempre esse plano traz os resultados esperados em um futebol tão tático quanto o italiano.

  • RISCOS CALCULADOS?

    Com o placar em 3 a 0, Amorim colocou em campo Estupinan, Jashari e Loftus-Cheek, ou seja, um meia de criação, um meia-atacante e um lateral que certamente tem menos dificuldades quando precisa atacar. O resultado? A Atalanta encontrou enormes espaços para explorar e, com o passar dos minutos, o Milan perdeu a segurança, fazendo seus torcedores passarem por 20 minutos de sufoco total e injustificado. Parte da explicação está, certamente, em um calendário que exige jogos a cada três dias: na quinta-feira, o Milan jogará fora de casa contra o temível Bournemouth. Um passo adiante pode vir justamente da busca por equilíbrio entre uma gestão corajosa e uma substituição ditada pelo momento emocional e tático da partida.

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