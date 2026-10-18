Milan, a gestão de jogo de Amorim é um fator: às vezes oferece soluções, às vezes as tira

O que desfez logo de início o plano de jogo da Atalanta foi a organização tática de Amorim, que deixou os adversários sem pontos de referência: Ramos trocava constantemente de posição com Pulisic, Modric atuava mais recuado e Rabiot percorria todo o campo, enquanto a linha defensiva jogava com quatro por longos períodos antes de voltar rapidamente a três. A capacidade do ex-Sporting de Lisboa de recuperar jogadores em má fase, como Musah e Chukwueze, está à vista de todos, assim como a de manter todos concentrados sem depender de um grupo fixo de 12 ou 13 titulares: neste Milan, todos são importantes.





Outra constante da filosofia de jogo de Amorim é ousar nas substituições. O intervalo entre os 65 e os 75 minutos parece ser o momento preferido para mudar. Contra Torino, Lazio e Juventus, a estratégia deu razão ao jovem treinador do Milan, mas nem sempre esse plano traz os resultados esperados em um futebol tão tático quanto o italiano.