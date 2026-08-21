Milan, "6 para sempre": patch na camisa em memória de Baresi

Em memória de Franco Baresi, o lendário capitão do Milan, que faleceu em 31 de julho passado, aos 66 anos. O patch comemorativo “6 para sempre” será usado pelo time principal do Milan, pelo Milan Futuro e pelas equipes Primavera durante toda a temporada 2026/27.





A homenagem vem diretamente do coração dos torcedores do Milan, como se lê no comunicado do clube. Cada um dos caracteres usados para compor a frase “6 para sempre” foi, de fato, selecionado entre as inúmeras mensagens escritas à mão no livro exposto na Casa Milan nos dias imediatamente seguintes ao seu falecimento. O patch será aplicado na manga esquerda da camisa, justamente o braço no qual, por mais de 700 partidas, de 1982 a 1997, Franco usou sua faixa de capitão.



