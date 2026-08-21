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cm grafica Baresi milan
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan, "6 para sempre": patch na camisa em memória de Baresi

Milan
Campeonato Italiano

Será usada por todas as equipes do AC Milan durante toda a temporada 2026/27, na manga esquerda

Em memória de Franco Baresi, o lendário capitão do Milan, que faleceu em 31 de julho passado, aos 66 anos. O patch comemorativo “6 para sempre” será usado pelo time principal do Milan, pelo Milan Futuro e pelas equipes Primavera durante toda a temporada 2026/27.


A homenagem vem diretamente do coração dos torcedores do Milan, como se lê no comunicado do clube. Cada um dos caracteres usados para compor a frase “6 para sempre” foi, de fato, selecionado entre as inúmeras mensagens escritas à mão no livro exposto na Casa Milan nos dias imediatamente seguintes ao seu falecimento. O patch será aplicado na manga esquerda da camisa, justamente o braço no qual, por mais de 700 partidas, de 1982 a 1997, Franco usou sua faixa de capitão.


  • O patch fará sua estreia no sábado, 22 de agosto, por ocasião do duelo da Serie A Women’s Cup no PUMA House of Football contra o Como Women, enquanto o time principal masculino a usará pela primeira vez na partida fora de casa contra o Torino, no domingo, 23 de agosto. A aplicação será gratuita para todos os torcedores nas lojas do AC Milan Store na compra de uma camisa oficial 2026/27.

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