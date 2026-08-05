O trabalho de Amorim já é visível, embora ainda haja muito a fazer para melhorar vários aspectos. O técnico português precisa de tempo e dos jogadores certos para colocar em prática suas ideias de jogo, e entre eles certamente está Goncalo Ramos: o ex-PSG é a referência ofensiva ideal para valorizar a produção de meio-campistas e meias ofensivos. Contra a Inter, ele fez sua estreia com a camisa do Milan, ainda que em um amistoso.
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Milan, 27 minutos de Gonçalo Ramos contra a Inter: veja como foi a estreia com a camisa do AC Milan
27 minutos para Ramos
A mudança já estava programada e aconteceu aos 63 minutos: Camarda deixou o campo para a entrada de Ramos em uma passagem de bastão normal. Ou melhor, de hierarquia, porque o jovem talento do Milan sabe que o titular escolhido é o centroavante que chegou do PSG por mais de 70 milhões de euros. Nesses 27 minutos, Ramos, ainda sem estar na melhor condição por ter chegado à pré-temporada há menos de uma semana, criou duas chances de gol e, em uma delas, Bisseck travou uma finalização certa. Interessante o trabalho feito de costas para o gol para favorecer as infiltrações dos meias.
O ACORDO COM LEÃO
A conexão entre Leao e Ramos é clara, dentro e fora de campo. Rafa volta e tenta colocar a bola colocada no segundo pau, onde Goncalo ataca a bola de cabeça. Exatamente como no gol da vitória de Portugal nas oitavas de final da última Copa do Mundo contra a Croácia. E quem sabe os torcedores do Milan possam ver esse entrosamento com continuidade na próxima temporada.
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