Milan, 27 minutos de Gonçalo Ramos contra a Inter: veja como foi a estreia com a camisa do AC Milan

A mudança já estava programada e aconteceu aos 63 minutos: Camarda deixou o campo para a entrada de Ramos em uma passagem de bastão normal. Ou melhor, de hierarquia, porque o jovem talento do Milan sabe que o titular escolhido é o centroavante que chegou do PSG por mais de 70 milhões de euros. Nesses 27 minutos, Ramos, ainda sem estar na melhor condição por ter chegado à pré-temporada há menos de uma semana, criou duas chances de gol e, em uma delas, Bisseck travou uma finalização certa. Interessante o trabalho feito de costas para o gol para favorecer as infiltrações dos meias.