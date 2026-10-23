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Ao VivoIngressos
RampullaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Michelangelo Rampulla: "Juventus: não dá para entender o que Spalletti quer fazer. As lesões? Acho que o problema é a preparação"

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

O ex-goleiro da Juventus fala sobre o momento de crise da Velha Senhora

Michelangelo Rampulla, ex-goleiro da Juventus entre 1992 e 2002, falou ao programa Maracanà, da Tmw Radio, sobre o momento atual da Juventus: "À Juventus faltam tranquilidade e um meio-campo que proteja a defesa. No início do campeonato, o meio-campo dava mais proteção, e a defesa se beneficiava disso. Agora, com lesões e outros fatores, o time fica exposto aos contra-ataques adversários".

  • Rampulla prossegue: "Spalletti? Não dá para entender o que ele quer fazer. Outras lesões de Celik e Gonzalez? Há temporadas com mais lesões e outras com menos. Este é um ano em que é ainda mais necessário colocar o capacete e esperar o momento passar. Acredito que o problema seja a preparação, porque se joga quase imediatamente depois dela".

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