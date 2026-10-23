Rampulla prossegue: "Spalletti? Não dá para entender o que ele quer fazer. Outras lesões de Celik e Gonzalez? Há temporadas com mais lesões e outras com menos. Este é um ano em que é ainda mais necessário colocar o capacete e esperar o momento passar. Acredito que o problema seja a preparação, porque se joga quase imediatamente depois dela".