Após a atuação brilhante de Olise na vitória por 3 a 0 da seleção francesa sobre a Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo na noite de terça-feira, ele o considerou, entre outras coisas, o “jogador mais importante” da grande favorita ao título.
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"Michael é um fenômeno": Thierry Henry explica o que faz com que Olise, estrela do Bayern, seja melhor do que todos os outros
Henry iniciou sua análise na Fox Sports elogiando Olise principalmente por suas habilidades defensivas: “Como eu já disse antes do início do torneio: o que ele faz sem a bola não tem igual. Muitas pessoas se concentram no que um jogador faz com a bola. E, normalmente, quando você é um jogador com uma técnica tão excepcional, às vezes acaba esquecendo suas responsabilidades na defesa. Ele não faz isso!”
O atual comentarista de TV conhece Olise muito bem. Há quase dois anos, ele o treinou como técnico da seleção francesa sub-23 nos Jogos Olímpicos de Paris. A equipe de Henry conquistou a medalha de prata naquela ocasião. Olise marcou dois gols e deu cinco assistências em seis partidas.
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Thierry Henry: “O jogador mais importante é Michael Olise”
A opinião de Henry: “Michael é um fenômeno. A maneira como ele percebe as coisas é diferente da dos outros. Quando as coisas não saem como ele quer, por ser muito mais rápido mentalmente, ele fica um pouco irritado. Mas que jogador!”
“Tive o privilégio de treiná-lo”, continuou ele: “Às vezes, ele fazia coisas nos treinos que te obrigavam a se conter para não dizer: ‘Uau!’, porque, como técnico, a gente não faz isso. Mas você fala com o seu assistente e diz: ‘Você viu o que ele fez?’ (…) Esse garoto está em outro planeta e é diferente.”
Enquanto Olise atua pela ala direita do ataque no Bayern de Munique, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, o escala no meio-campo ofensivo. Uma posição que, segundo ele mesmo afirma, Olise gosta muito e que, aparentemente, também lhe cai bem. Na fase final da Copa do Mundo, ele já soma cinco assistências em quatro partidas, o que representa um novo recorde. Além disso, ele quase marcou um gol de sonho de forma espetacular contra a Suécia.
No impressionante setor ofensivo da França, além de Olise, estão, entre outros, o capitão Kylian Mbappé e o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé. Apesar dos dois gols de Mbappé no confronto contra a Suécia, Henry deixou claro: “O MVP sempre será Kylian, pois ele apresenta números que ninguém mais consegue. Mas o jogador mais importante é Michael Olise.”
As etapas da carreira de Michael Olis:
Clube Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – até hoje