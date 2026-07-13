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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Messi é quem mais se beneficia... Será que a Inglaterra será derrotada por um golpe interno na batalha decisiva?

Especiais e Opinião
L. Messi
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
J. Bellingham
T. Tuchel
Argentina
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EUA
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O astro argentino enfrenta uma missão difícil contra os ingleses

Poucas horas antes do tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, as atenções se desviaram do gramado para o que está acontecendo nos bastidores do elenco dos “Três Leões”.

As declarações contraditórias entre o técnico Thomas Tuchel e o craque Jude Bellingham abriram amplo espaço para especulações e levantaram dúvidas sobre o grau de coesão da seleção inglesa nesta fase decisiva do torneio.

Embora a mídia britânica tenha negado a existência de uma crise real dentro do grupo, a polêmica gerada após a vitória sobre a Noruega deu à Argentina um impulso moral indireto e levou alguns a acreditar que Lionel Messi pode ser o maior beneficiado por esse clima antes da batalha decisiva pela vaga na final.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel critica... e Bellingham responde à sua maneira

    A história começou após a difícil vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega, quando Tuchel fez declarações contundentes, afirmando que o desempenho de sua equipe não estava no nível que ele esperava, e ressaltando que a seleção inglesa é capaz de apresentar um desempenho muito melhor nas fases decisivas.

    Mas Bellingham parecia enxergar a partida sob uma perspectiva diferente, ressaltando que a Noruega conta com jogadores de nível mundial, como Erling Haaland, Martin Ødegaard e Alexander Sørloth, e que superar esse tipo de adversário exige um esforço excepcional.

    Essa diferença de avaliação levou alguns meios de comunicação britânicos a considerar as declarações de Bellingham como uma resposta indireta ao seu técnico, o que abriu espaço para especulações sobre a existência de divergências de visão dentro da seleção.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Negação oficial... mas as dúvidas persistem

    O jornal britânico “Daily Mail” se apressou em negar todos os rumores sobre a existência de tensão entre Tuchel e Bellingham, afirmando que a relação entre os dois é normal e que o que aconteceu não passa de uma diferença de interpretação da partida.

    No entanto, o simples fato de essa polêmica ter surgido antes de um confronto do porte da partida contra a Argentina já é suficiente para levantar questionamentos, especialmente porque Tuchel criticou publicamente o desempenho dos jogadores, enquanto Bellingham defendeu seus companheiros e elogiou o que eles apresentaram contra a Noruega.

    Em torneios da magnitude da Copa do Mundo, pequenos detalhes podem se tornar um fator de impacto psicológico, mesmo que não cheguem ao ponto de uma verdadeira desavença dentro do vestiário.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi... o grande vencedor antes mesmo do apito inicial

    Por outro lado, a seleção argentina chega ao confronto liderada por Messi em um clima de estabilidade e confiança, após uma trajetória sólida no torneio, o que faz com que qualquer instabilidade no time inglês seja uma notícia positiva para o “Tango”.

    Bellingham está vivendo seu melhor momento com a Inglaterra, depois de marcar quatro gols nos últimos dois jogos, mas as pressões que cercam a equipe podem dar à Argentina a chance de explorar qualquer vacilo mental ou falta de concentração.

    Enquanto Tuchel tenta conter a polêmica e redirecionar a atenção para o campo, Messi e seus companheiros aguardam para ver se a Inglaterra entrará em campo unida ou se o barulho da mídia deixará marcas em uma batalha que pode definir o destino do sonho da Argentina de conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

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