Messi é quem mais se beneficia... Será que a Inglaterra será derrotada por um golpe interno na batalha decisiva?

Poucas horas antes do tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina na semifinal da Copa do Mundo de 2026, as atenções se desviaram do gramado para o que está acontecendo nos bastidores do elenco dos “Três Leões”.

As declarações contraditórias entre o técnico Thomas Tuchel e o craque Jude Bellingham abriram amplo espaço para especulações e levantaram dúvidas sobre o grau de coesão da seleção inglesa nesta fase decisiva do torneio.

Embora a mídia britânica tenha negado a existência de uma crise real dentro do grupo, a polêmica gerada após a vitória sobre a Noruega deu à Argentina um impulso moral indireto e levou alguns a acreditar que Lionel Messi pode ser o maior beneficiado por esse clima antes da batalha decisiva pela vaga na final.