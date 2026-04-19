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Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Mesmo sob pressão, São Paulo segura Roger Machado e blinda vestiário

São Paulo
R. Machado

Apesar de momento instável, diretoria mantém confiança no treinador e aposta em estabilidade no comando do Tricolor

A pressão aumentou, mas o São Paulo decidiu manter o rumo. Mesmo após a derrota de virada para o Vasco por 2 a 1, no último sábado, a diretoria tricolor segue firme na decisão de bancar Roger Machado no comando da equipe.

Internamente, o discurso é de continuidade. Apesar das críticas recentes e da oscilação nos resultados, o treinador ainda conta com respaldo da cúpula são-paulina, que entende que o trabalho precisa de mais tempo para evoluir.

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    Cobranças aumentam

    A derrota em São Januário intensificou a pressão sobre o clube, principalmente nos bastidores políticos. De acordo com a ESPN, o presidente Harry Massis foi alvo de cobranças após a partida, com questionamentos sobre a falta de evolução desde a troca de comando técnico.

    Mesmo assim, o mandatário optou por manter a convicção. Responsável pela chegada de Roger há pouco mais de um mês, Massis acredita que mudanças imediatas poderiam agravar o cenário e prefere dar sequência ao trabalho.

    Neste momento, a permanência do treinador está garantida ao menos para os próximos compromissos: contra o Juventude, pela Copa do Brasil, e diante do Mirassol, pelo Brasileirão. Novos tropeços, no entanto, podem reabrir a discussão.

    Após um início promissor no campeonato, o São Paulo venceu apenas uma das últimas seis partidas e soma 20 pontos na tabela.

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    Bastidores do Tricolor

    Apesar da pressão externa, o clima interno segue controlado. No vestiário, após a derrota no Rio de Janeiro, o sentimento foi de frustração pelo resultado, tratado como uma “derrota dolorosa”, mas sem sinais de ruptura ou questionamentos diretos ao comando técnico.

    A maior insatisfação, neste momento, recai sobre a diretoria, especialmente sobre o presidente, que vem sendo pressionado por integrantes do Conselho Deliberativo.

    Mesmo assim, não há qualquer movimentação para mudanças imediatas. A cúpula do clube se reuniu brevemente após o jogo e reforçou a decisão de manter Roger no cargo.

    O treinador também conta com apoio total do diretor executivo Rui Costa, que tem seu futuro diretamente ligado ao do técnico. Internamente, a avaliação é clara: qualquer mudança no comando implicaria uma reformulação mais ampla no departamento de futebol.

    Por ora, o São Paulo aposta na estabilidade para atravessar o momento de turbulência, mesmo com a pressão crescendo a cada rodada.

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