Mesmo sob pressão, São Paulo segura Roger Machado e blinda vestiário

A derrota em São Januário intensificou a pressão sobre o clube, principalmente nos bastidores políticos. De acordo com a ESPN, o presidente Harry Massis foi alvo de cobranças após a partida, com questionamentos sobre a falta de evolução desde a troca de comando técnico.

Mesmo assim, o mandatário optou por manter a convicção. Responsável pela chegada de Roger há pouco mais de um mês, Massis acredita que mudanças imediatas poderiam agravar o cenário e prefere dar sequência ao trabalho.

Neste momento, a permanência do treinador está garantida ao menos para os próximos compromissos: contra o Juventude, pela Copa do Brasil, e diante do Mirassol, pelo Brasileirão. Novos tropeços, no entanto, podem reabrir a discussão.

Após um início promissor no campeonato, o São Paulo venceu apenas uma das últimas seis partidas e soma 20 pontos na tabela.