Mesmo que ele não estivesse apto a jogar? Julian Nagelsmann parece que vai levar Jonas Urbig para a Copa do Mundo

A terceira vaga no elenco parece agora ser ocupada por Nübel, com quem Neuer mantém uma relação complicada. Nübel chegou ao FC Bayern em 2020 como goleiro reserva, sem custo de transferência, mas não teve oportunidades de jogar atrás de Neuer. Também no plano interpessoal, a relação entre os dois não teria funcionado da melhor maneira.

De 2021 a 2023, Nübel jogou por empréstimo no AS Monaco e, desde então, está em Stuttgart, onde conquistou uma vaga na seleção nacional graças a suas excelentes atuações. Este verão, sua passagem pelo VfB deve chegar ao fim. No entanto, os dirigentes do FC Bayern descartaram recentemente um retorno a Munique, onde ele ainda tem contrato até 2030. O futuro de Nübel após a Copa do Mundo permanece, portanto, incerto.

Urbig se transferiu para o FC Bayern em janeiro de 2025, construiu uma relação de confiança com Neuer e disputou, nesta temporada — também devido aos problemas recorrentes de lesões deste último —, um total de 19 partidas. Segundo informações, Neuer, que está de volta, teria defendido a participação de Urbig na Copa do Mundo. Urbig é considerado o sucessor designado de Neuer no FC Bayern e, portanto, automaticamente também um possível futuro goleiro titular da seleção alemã.