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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Mercado de transferências do verão de 2026: quando começa e termina a janela da Saudi Pro League?

Mercado da bola
Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al-Ittihad
Al-Shabab
Al Qadsiah
Arábia Saudita

Conheça as datas do mercado de transferências do verão de 2026 na Roshn Saudi League, na Yelo League da Primeira Divisão e na Liga Feminina

Os apaixonados pelo futebol saudita aguardam um verão excepcional fora das quatro linhas, com a aproximação do início da janela de transferências do verão de 2026, que deve ser palco de uma disputa acirrada entre os clubes da Liga Roshn Saudita pelos principais craques e pelas grandes contratações.

Nos últimos anos, os clubes sauditas se tornaram protagonistas na corrida mundial por contratações, aproveitando o forte apoio oferecido pelo Fundo de Investimento Público, o que lhes proporcionou a capacidade de atrair a elite dos maiores jogadores do mundo e fortalecer a posição da liga no cenário internacional.

Ao longo das temporadas passadas, a Liga Roshn Saudita presenciou contratações estrondosas que atraíram os olhares dos torcedores e da mídia mundial, depois que seus clubes conseguiram contratar nomes de peso como Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez e Karim Benzema, além de diversos outros craques que contribuíram para elevar o valor técnico e comercial da competição.

Com a conquista do título da Liga Roshn Saudita pelo Al-Nassr na temporada passada, e o sucesso do Al-Ahli em levantar o troféu da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, os contornos do próximo mercado de transferências parecem mais quentes do que nunca, diante da esperada disputa entre os quatro grandes do futebol saudita — Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli — para reforçar seus elencos com as contratações mais fortes, na preparação para uma temporada que promete ser repleta de emoção e desafios em todos os níveis.

Nas linhas a seguir, o "Kooora" apresenta a data de início e de encerramento da janela de transferências do verão de 2026 na Liga Roshn Saudita de profissionais, bem como na Liga Yelo da Primeira Divisão e na Liga Feminina.

  • Quando abre a janela de transferências do verão de 2026 na Saudi Pro League?

    A Federação Saudita de Futebol decidiu que a janela de transferências do verão de 2026 será oficialmente aberta na quarta-feira, 22 de julho de 2026.

    Está previsto que o domingo, 6 de setembro de 2026, seja o último dia do mercado de transferências do verão na Liga Roshn.

    Competição

    Início do mercado de transferências

    Fim do mercado de transferências

    Liga Roshn Saudita

    		22 de julho de 20266 de setembro de 2026
    • Publicidade

  • Quando abre a janela de transferências do verão de 2026 na Yelo League da Arábia Saudita?

    A Federação Saudita de Futebol ainda não anunciou a data do mercado de transferências de verão de 2026 para a Yelo League, mas, com base no cronograma habitual das temporadas anteriores, espera-se que a primeira janela de inscrições abra no início de julho e se estenda até meados de setembro do ano corrente.

    Competição

    Início do mercado de transferências

    Fim do mercado de transferências

    Yelo League--

  • Quando será a janela de transferências de verão de 2026 na Liga Feminina Saudita?

    O período de inscrições para os campeonatos da Primeira Divisão Feminina da Arábia Saudita e da Segunda Divisão Feminina começará no dia 1º de julho de 2026 e terminará em 1º de setembro de 2026.

    Campeonato

    Início da janela de transferências

    Fim da janela de transferências

    Liga Feminina Saudita

    		1º de julho de 20261º de setembro de 2026

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  • Contratações cotadas para se transferir à Liga Roshn Saudita na janela de transferências do verão de 2026

    Há vários nomes de destaque no cenário internacional cotados para se transferir para a Roshn Saudi League durante a janela de transferências do verão de 2026, com os clubes sauditas mantendo o foco em contratar a elite das estrelas do futebol mundial.

    O egípcio Mohamed Salah lidera a lista de nomes ligados a uma transferência para a liga saudita, especialmente após sua saída do Liverpool. Também se destaca o português Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, entre os principais jogadores cotados para viver uma nova experiência nos gramados sauditas.

    Esses nomes refletem a dimensão das ambições dos clubes da Roshn Saudi League, que buscam continuar atraindo grandes estrelas e fortalecer a posição da competição entre as principais ligas do mundo.