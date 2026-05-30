Mercado de transferências do verão de 2026: quando começa e termina a janela da Saudi Pro League?

Os apaixonados pelo futebol saudita aguardam um verão excepcional fora das quatro linhas, com a aproximação do início da janela de transferências do verão de 2026, que deve ser palco de uma disputa acirrada entre os clubes da Liga Roshn Saudita pelos principais craques e pelas grandes contratações.

Nos últimos anos, os clubes sauditas se tornaram protagonistas na corrida mundial por contratações, aproveitando o forte apoio oferecido pelo Fundo de Investimento Público, o que lhes proporcionou a capacidade de atrair a elite dos maiores jogadores do mundo e fortalecer a posição da liga no cenário internacional.

Ao longo das temporadas passadas, a Liga Roshn Saudita presenciou contratações estrondosas que atraíram os olhares dos torcedores e da mídia mundial, depois que seus clubes conseguiram contratar nomes de peso como Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez e Karim Benzema, além de diversos outros craques que contribuíram para elevar o valor técnico e comercial da competição.

Com a conquista do título da Liga Roshn Saudita pelo Al-Nassr na temporada passada, e o sucesso do Al-Ahli em levantar o troféu da Liga dos Campeões da Ásia da Elite, os contornos do próximo mercado de transferências parecem mais quentes do que nunca, diante da esperada disputa entre os quatro grandes do futebol saudita — Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli — para reforçar seus elencos com as contratações mais fortes, na preparação para uma temporada que promete ser repleta de emoção e desafios em todos os níveis.

Nas linhas a seguir, o "Kooora" apresenta a data de início e de encerramento da janela de transferências do verão de 2026 na Liga Roshn Saudita de profissionais, bem como na Liga Yelo da Primeira Divisão e na Liga Feminina.