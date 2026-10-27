Mendes ofereceu Balde à Roma: Cambiaso, da Juventus, para substituí-lo no Barcelona

De olho na próxima janela de transferências, em janeiro, e também no próximo verão, o Barcelona já começou a buscar um reforço para ampliar as opções de rodízio nas laterais da defesa.

Nas últimas duas janelas de transferências, Hansi Flick e o diretor esportivo Deco tiveram de assegurar a permanência de Alejandro Balde, utilizado até agora em apenas três partidas na temporada e obrigado a entrar no clássico, depois perdido para o Real Madrid, no lugar de Espart.

Em janeiro, a saída do espanhol pode se concretizar, e é nesse momento que o clube catalão terá de agir. Segundo o que foi confirmado pelo clube catalão Sport, um dos principais nomes na lista de Deco é Andrea Cambiaso, da Juventus.