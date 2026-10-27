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cm cambiaso balde 2026
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Mendes ofereceu Balde à Roma: Cambiaso, da Juventus, para substituí-lo no Barcelona

Juventus
Roma
Barcelona
A. Balde
A. Cambiaso

O jogador italiano de lado de campo não é inegociável para a Juventus

De olho na próxima janela de transferências, em janeiro, e também no próximo verão, o Barcelona já começou a buscar um reforço para ampliar as opções de rodízio nas laterais da defesa.

Nas últimas duas janelas de transferências, Hansi Flick e o diretor esportivo Deco tiveram de assegurar a permanência de Alejandro Balde, utilizado até agora em apenas três partidas na temporada e obrigado a entrar no clássico, depois perdido para o Real Madrid, no lugar de Espart.

Em janeiro, a saída do espanhol pode se concretizar, e é nesse momento que o clube catalão terá de agir. Segundo o que foi confirmado pelo clube catalão Sport, um dos principais nomes na lista de Deco é Andrea Cambiaso, da Juventus.

  • REUNIÃO DE CÚPULA ENTRE BALDÉ E ROMA

    Alejandro Balde quer deixar o clube catalão, ainda que seja apenas por empréstimo, pois está determinado a ter mais espaço para mostrar seu futebol já em janeiro. Segundo o Il Messaggero, Jorge Mendes voltou a oferecer à Roma nos últimos dias o lateral nascido em 2003, que ele representa diretamente.

    A Roma não fechou as portas à possibilidade. Pelo contrário: desde o fim da janela de transferências de verão, o clube segue em busca de um reforço para as laterais para Gian Piero Gasperini.

  • Cambiaso agrada

    Na verdade, a Juventus já havia se movimentado por Baldé no fim da janela de transferências de verão, mas, na época, o Barcelona avaliou o jogador em 40/50 milhões de euros. Agora, as conversas podem mudar com a inclusão de Andrea Cambiaso nas avaliações.

    Versátil, Cambiaso pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele não atravessa seu melhor momento e quer recuperar o bom futebol. É um lateral ofensivo que pode se encaixar bem nas opções de Hansi Flick mesmo sem a saída de Baldé. Segundo o Sport, há outro jogador do Barcelona que pode deixar o clube nessa posição: Jules Koundé, que interessa ao Bayern de Munique.

  • PEDIDOS 30 MILHÕES

    O problema dessas negociações? Todas são pouco vantajosas financeiramente: se, por um lado, o Barcelona não dará desconto por Balde, por outro, a Juventus não quer aceitar menos de 30 milhões de euros por Cambiaso, que tem contrato até 30 de junho de 2029.

    Em janeiro, valores como esses geralmente não circulam, e os caminhos para negociações com fórmulas diferentes e mais criativas seguem não apenas abertos, mas são prioridade para todos os grandes clubes.

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