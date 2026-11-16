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Renuka Odedra
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Melhores ofertas esportivas da Black Friday 2026: chuteiras, camisas, games e equipamentos de treino

SHOPPING

As melhores ofertas, todas em um só lugar.

Se você quer renovar as chuteiras para jogar futebol aos domingos, comprar a camisa mais recente do seu clube para a temporada 2026-27 ou melhorar seus equipamentos de treino em casa, a Black Friday é a melhor semana do calendário de compras esportivas.

Grandes varejistas, incluindo Nike, adidas, Pro: Direct Soccer, Kitbag e Amazon, reduzem os preços em até 50% em equipamentos esportivos, roupas para torcedores e acessórios. Para poupar você de navegar por inúmeras lojas online, a GOAL reuniu as melhores ofertas esportivas disponíveis agora.

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