Melhores livros de futebol para comprar neste Natal de 2026

Encontrar o presente de Natal perfeito para quem é fanático por futebol costuma ser uma tarefa difícil. Outro cachecol do clube? A pessoa já tem quatro. Uma camisa oficial nova? Prepare-se para gastar £ 85 ou mais.

Felizmente, 2026 trouxe uma safra excepcional de livros sobre futebol, o que torna mais fácil do que nunca embrulhar um presente atencioso e realmente empolgante.

Seja para quem gosta de relatos reveladores dos bastidores do vestiário, análises táticas minuciosas ou histórias marcantes de um ano de grandes acontecimentos em campo, vasculhamos as prateleiras para encontrar os melhores livros de futebol para presentear (ou comprar para você mesmo) neste fim de ano.