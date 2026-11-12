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Best Football Books ChristmasGOAL / various
Renuka Odedra
Traduzido por

Melhores livros de futebol para comprar neste Natal de 2026

SHOPPING

Esqueça as meias. É isso que você realmente quer na sua meia de Natal. 🧦

Encontrar o presente de Natal perfeito para quem é fanático por futebol costuma ser uma tarefa difícil. Outro cachecol do clube? A pessoa já tem quatro. Uma camisa oficial nova? Prepare-se para gastar £ 85 ou mais.

Felizmente, 2026 trouxe uma safra excepcional de livros sobre futebol, o que torna mais fácil do que nunca embrulhar um presente atencioso e realmente empolgante.

Seja para quem gosta de relatos reveladores dos bastidores do vestiário, análises táticas minuciosas ou histórias marcantes de um ano de grandes acontecimentos em campo, vasculhamos as prateleiras para encontrar os melhores livros de futebol para presentear (ou comprar para você mesmo) neste fim de ano.

  • The Damned Utd by David PeaceFaber & Faber

    Maldito Futebol Clube

    Escrito por: David Peace

    Páginas: 350+

    Ideal para: Fãs de histórias intensas do futebol e de clássicos cult.

    Poucos técnicos de futebol mexeram tanto com a imaginação do público quanto Brian Clough, e poucos livros retrataram seu gênio temperamental tão bem quanto a obra-prima de David Peace, publicada em 2006. Em vez de uma biografia convencional, The Damned Utd é uma obra de ficção biográfica sombria e envolvente. O livro mergulha o leitor na mente sufocante de 'Ol’ Big 'Ead' durante sua malfadada passagem de 44 dias como técnico do Leeds United, em 1974. Sem Peter Taylor, seu braço direito de confiança, Clough tenta impor sua vontade a um elenco profundamente leal a Don Revie, seu grande desafeto, com resultados desastrosos e hipnotizantes.

  • Games of my life Pan Macmillan

    Jogos da minha vida

    Escrito por: Sir Alex Ferguson e Michael Moritz

    Páginas: 336

    Indicado para: torcedores do Manchester United e estrategistas de sofá.

    Em vez de seguir o formato tradicional de uma autobiografia que conta a vida do começo ao fim, Ferguson organiza sua trajetória em torno de 21 partidas decisivas que moldaram sua vida e sua filosofia de futebol. A história começa muito antes dos anos de glória em Old Trafford, voltando à sua infância em Glasgow e aos primeiros anos como jogador. Depois, aborda suas passagens repletas de títulos pelo Aberdeen, quando quebrou a hegemonia de Celtic e Rangers, e pelo Manchester United, que comandou durante duas décadas de domínio na Premier League.

  • A Woman's Game by Suzanne Wrack Guardian Faber Publishing

    Um jogo de mulher

    Escrito por: Suzanne Wrack

    Páginas: 272

    Indicado para: Quem se encantou com a explosão do futebol feminino.

    O futebol feminino não vive apenas uma onda recente de popularidade: está recuperando o espaço que lhe foi tirado há mais de um século. Em A Woman’s Game, a premiada jornalista do Guardian Suzanne Wrack apresenta um relato essencial e revelador sobre uma modalidade que foi sistematicamente reprimida antes de lutar para voltar a ter destaque mundial.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

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  • The Power and the GloryBrown Book Group

    O poder e a glória: uma nova história da Copa do Mundo

    Escrito por: Jonathan Wilson

    Páginas: 608

    Ideal para: Apaixonados por futebol que buscam análises táticas aprofundadas e intrigas geopolíticas.

    Em um ano em que a febre da Copa do Mundo tomou conta da América do Norte, Jonathan Wilson apresentou o que muitos consideram o relato definitivo do maior espetáculo do futebol. Reconhecido como um dos maiores historiadores do esporte e a mente por trás de Inverting the Pyramid, Wilson assume uma tarefa monumental: contar quase um século de história do torneio, desde o Uruguai de 1930 até o triunfo da Argentina no Catar.

  • A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern GameMerky Books

    Uma nova formação

    Escrito por: Calum Jacobs

    Páginas: 288

    Ideal para: Leitores que enxergam o futebol pela ótica da música, do estilo e da história cultural em sentido mais amplo.

    Os textos sobre futebol frequentemente reduzem a experiência dos jogadores negros apenas ao racismo que sofreram. Em A New Formation, o escritor e fundador da revista VICTORY, Calum Jacobs, vai além dessa perspectiva limitada e oferece uma análise rica, celebratória e urgente de como os jogadores negros britânicos não apenas participaram do esporte: eles redefiniram a cultura britânica moderna.

  • Football, she wroteAmazon

    Futebol, ela escreveu

    Escrito por: Várias autoras

    Páginas: 304

    Ideal para: Quem gosta de histórias variadas, ensaios contundentes e vozes novas e autênticas.

    Durante décadas, a literatura esportiva foi um espaço quase exclusivamente masculino. Football, She Wrote, publicado pela Floodlit Dreams, rompe de forma espetacular com esse velho padrão ao reunir uma coleção extraordinária de textos escritos inteiramente por mulheres que vivem e respiram o futebol.

  • Raised a Warrior by Susie PetruccelliApollo Publishers

    Criou um guerreiro

    Escrito por: Susie Petruccelli

    Páginas: 224

    Ideal para: Leitores que gostam de memórias esportivas profundamente pessoais e histórias de superação.

    Antes da expansão do futebol profissional, as mulheres que jogavam futebol em alto nível faziam isso apenas por amor ao esporte, muitas vezes carregando cicatrizes ocultas ao longo do caminho. Em Raised a Warrior, vencedor do prestigioso Prêmio Vikki Orvice, Susie Petruccelli apresenta um relato autobiográfico íntimo e sem concessões que acompanha sua trajetória desde os tempos em que era uma menina sonhadora, descalça e de jeito moleque no sul da Califórnia até se tornar capitã do time feminino de futebol da Universidade Harvard.

  • Ultra by Tobias JonesHead of Zeus

    Ultra

    Escrito por: Tobias Jones

    Páginas: 224

    Ideal para: Leitores que gostam de subculturas e de conhecer as torcidas.

    A Itália tem alguns dos torcedores de futebol mais violentos do mundo, e este livro investigativo mergulha na subcultura de direita frequentemente comparada ao hooliganismo britânico. Tobias Jones acompanha de perto os ultras dos principais clubes da Itália em um relato intenso que venceu o prêmio de Livro de Futebol do Ano.

  • Zonal Marking by Michael CoxHarper Collins

    Marcação por zona

    Escrito por: Michael Cox

    Páginas: 448

    Indicado para: Obcecados por tática e técnicos de sofá.

    Se Jonathan Wilson escreveu a obra de referência sobre as táticas do futebol de antigamente, Michael Cox produziu o manual de instruções da era moderna. Em Zonal Marking, o analista do Athletic apresenta uma tese ambiciosa: o futebol europeu moderno não evoluiu por acaso, mas por meio de uma sucessão de revoluções táticas, transmitidas de uma liga nacional a outra ao longo de três décadas decisivas.

  • How (Not) To Be StrongCentury

    Como (não) ser forte

    Escrito por: Alex Scott

    Páginas: 224

    Indicado para: Quem se inspira na resiliência e gosta de análises esportivas contemporâneas.

    Alex Scott é conhecida por milhões de pessoas como uma das figuras mais reconhecidas e pioneiras da televisão esportiva. Antes disso, conquistou títulos em série: foram 21 troféus importantes pelo Arsenal, além de 140 partidas pela seleção da Inglaterra. Mas, em How (Not) To Be Strong, Scott deixa de lado a imagem impecável da televisão para apresentar uma autobiografia de rara vulnerabilidade.