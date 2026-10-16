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Melhor trio de ataque, mas como o Chelsea pode se tornar candidato ao título da Premier League? Ex-destaque do clube explica, com Moises Caicedo em papel fundamental
O Chelsea investiu pesado em talentos ofensivos
Muito dinheiro foi investido para montar um setor ofensivo que causa inveja a muitos clubes de peso do futebol mundial. Palmer foi contratado junto ao Manchester City em 2023 por £ 40 milhões (US$ 53 milhões), conquistando o prêmio de Melhor Jogador Jovem da PFA, enquanto Pedro deixou o Brighton rumo ao oeste de Londres em 2025 em uma negociação de £ 60 milhões (US$ 80 milhões). Rogers se tornou o jogador britânico mais caro da história ao se transferir do Aston Villa para o Chelsea por £ 117 milhões (US$ 156 milhões) no verão de 2026.
O Chelsea também conta em seu elenco com nomes como a promessa brasileira Estevao, o promissor adolescente português Geovany Quenda, Jamie Gittens, Danny Welbeck e Emmanuel Emegha. Certamente não falta poder de fogo à disposição de Xabi Alonso.
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Problemas defensivos se mostram mais difíceis de resolver
No entanto, as falhas defensivas têm se mostrado difíceis de corrigir em 2026-27. Campeão da Copa do Mundo, o goleiro argentino Emi Martinez foi contratado para ajudar a resolver o problema, enquanto £ 52 milhões (US$ 69 milhões) foram gastos com o zagueiro francês Maxence Lacroix na última janela de transferências.
O Chelsea também conta com experiência valiosa em seu elenco, graças a jogadores da seleção inglesa como Reece James e Jordan Henderson, mas ainda não mostrou a consistência necessária para brigar pelo primeiro título da Premier League desde 2017.
Como o Chelsea pode entrar na briga pelo título da Premier League?
Questionado sobre o que o Chelsea precisa fazer para transformar seu potencial em algo mais concreto, o ex-ponta do Chelsea Nevin, que falou em parceria com o Netbet Casino, disse ao GOAL: “Curiosamente, esta semana a pergunta é diferente da semana passada. Porque, na semana passada, a questão era sobre os três zagueiros que claramente vão jogar em um 3-4-2-1.
“Ele [Alonso] vai adaptar o esquema, mas é assim que quer jogar. Esse trio de zaga precisa ser bom. Os alas, entre os quatro jogadores do meio, são, curiosamente, os mais importantes do time, porque precisam cumprir duas funções, precisam ser bons e precisam ser especialistas. Acho que ele tem jogadores capazes de fazer esse papel. Com certeza.
“Com três zagueiros, você fica um pouco mais por conta própria. Às vezes, vai se ver em situações de um contra um. Isso simplesmente acontece quando se joga com três zagueiros, então é uma forma diferente de jogar. E eles são tão bons quanto precisam ser? Não, não são. Acho que ninguém discordaria. Aposto que nem os três zagueiros do Chelsea discordariam, sejam eles quem forem naquela semana. Então é isso que precisam resolver.
“Pode ser que eles já tenham o que é necessário, mas não tinham Caicedo à frente deles, porque Caicedo é o jogador a mais. Outros jogadores conseguem atuar como volante, no centro do meio-campo, e fazer isso bem, com organização e tudo mais, mas é ele quem lê o jogo.
“E, quando está em sua melhor forma, ele é mais um zagueiro, o quarto. Mas ele não estava lá desde o início da temporada, então o time não contava com isso. Quando você perde a bola, ele recua, dá cobertura, aparece no espaço e percebe onde está o problema.
“Foi bem perceptível que, quando ele voltou, as coisas pareceram funcionar, não foi? Então talvez a solução já esteja no elenco. Mas isso depende especificamente de Caicedo. Reece James é muito bom nessa posição, mas Caicedo tem o fôlego para fazer o trabalho defensivo, atuar no meio-campo e também participar do ataque.
“Portanto, se Caicedo se machucar, provavelmente será preciso buscar outro zagueiro experiente. Se ele continuar saudável e jogar como sabe, a solução talvez já esteja no elenco.”
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A classificação para as competições europeias é obrigatória em 2026-27
O Chelsea somou 10 pontos em seis jogos da Premier League nesta temporada e ocupa a sexta posição na tabela. Sem nenhuma competição europeia em seu calendário para 2026-27, voltar a disputar torneios continentais é o mínimo exigido de Alonso e companhia.
O Chelsea pode partir daí para buscar mais, já que os recursos para contratações aparentemente nunca são escassos. Talvez alguns pequenos ajustes sejam tudo de que o gigante do oeste de Londres precisa para disputar os títulos mais prestigiados dentro e fora do país.
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