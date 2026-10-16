Questionado sobre o que o Chelsea precisa fazer para transformar seu potencial em algo mais concreto, o ex-ponta do Chelsea Nevin, que falou em parceria com o Netbet Casino, disse ao GOAL: “Curiosamente, esta semana a pergunta é diferente da semana passada. Porque, na semana passada, a questão era sobre os três zagueiros que claramente vão jogar em um 3-4-2-1.

“Ele [Alonso] vai adaptar o esquema, mas é assim que quer jogar. Esse trio de zaga precisa ser bom. Os alas, entre os quatro jogadores do meio, são, curiosamente, os mais importantes do time, porque precisam cumprir duas funções, precisam ser bons e precisam ser especialistas. Acho que ele tem jogadores capazes de fazer esse papel. Com certeza.

“Com três zagueiros, você fica um pouco mais por conta própria. Às vezes, vai se ver em situações de um contra um. Isso simplesmente acontece quando se joga com três zagueiros, então é uma forma diferente de jogar. E eles são tão bons quanto precisam ser? Não, não são. Acho que ninguém discordaria. Aposto que nem os três zagueiros do Chelsea discordariam, sejam eles quem forem naquela semana. Então é isso que precisam resolver.

“Pode ser que eles já tenham o que é necessário, mas não tinham Caicedo à frente deles, porque Caicedo é o jogador a mais. Outros jogadores conseguem atuar como volante, no centro do meio-campo, e fazer isso bem, com organização e tudo mais, mas é ele quem lê o jogo.

“E, quando está em sua melhor forma, ele é mais um zagueiro, o quarto. Mas ele não estava lá desde o início da temporada, então o time não contava com isso. Quando você perde a bola, ele recua, dá cobertura, aparece no espaço e percebe onde está o problema.

“Foi bem perceptível que, quando ele voltou, as coisas pareceram funcionar, não foi? Então talvez a solução já esteja no elenco. Mas isso depende especificamente de Caicedo. Reece James é muito bom nessa posição, mas Caicedo tem o fôlego para fazer o trabalho defensivo, atuar no meio-campo e também participar do ataque.

“Portanto, se Caicedo se machucar, provavelmente será preciso buscar outro zagueiro experiente. Se ele continuar saudável e jogar como sabe, a solução talvez já esteja no elenco.”