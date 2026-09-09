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Melhor lateral-direito do mundo? Bacary Sagna se vê em Jurrien Timber, com qualidades-chave do defensor holandês do Arsenal sendo destacadas
Timber passou por uma pequena cirurgia durante o verão
Timber ainda não atuou pelos atuais campeões da Premier League nesta temporada. Ele foi integrado aos poucos aos planos de Mikel Arteta depois de passar por uma pequena cirurgia na virilha durante o verão. O retorno aos treinos já aconteceu.
O talentoso jogador de 25 anos pode ter seus primeiros minutos em 2026-27 quando o Arsenal fizer uma viagem para enfrentar o gigante da Serie A Napoli, na quarta-feira, pela Champions League. Nenhum risco desnecessário será tomado com sua condição física, com Ben White oferecendo cobertura de nível internacional no momento.
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O Arsenal formou uma unidade defensiva temível
Timber, no entanto, viu sua cotação disparar ao longo de duas temporadas no norte de Londres, com sua campanha de estreia no Emirates Stadium tendo sido devastada por uma lesão no ligamento cruzado anterior. Ele está muito perto de alcançar 100 jogos pelo Arsenal.
Revelado nas categorias de base do Ajax, ele, ao lado de nomes como William Saliba, Gabriel Magalhaes e David Raya, ajudou Arteta a montar um sistema defensivo que é a inveja de muitos no futebol mundial.
Timber é o melhor lateral-direito do futebol mundial?
Ele agora é o melhor da posição que escolheu? Quando essa pergunta foi feita a Sagna, o ex-lateral-direito do Arsenal, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Ele está entre os melhores, sim. Acho que o impacto dele no time, a qualidade nas situações de um contra um, o impacto ofensivo, o equilíbrio entre ataque e defesa é realmente muito bom, e o entendimento que ele tem do jogo é perfeito.
“Ele nunca é pego fora de posição, é um jogador inteligente, e você sabe que, na maioria das vezes, as pessoas vão classificar um lateral-direito incrível pela forma como ele consegue dar assistências, marcar gols e levar perigo ao avançar. Para mim, o melhor deve ter o melhor equilíbrio, deve ser o jogador mais equilibrado, e ele me parece ter o melhor equilíbrio.
“Ele não coloca seu time em perigo por estar fora de posição, porque isso é algo com que eu, como defensor, me identifico. Claro que, às vezes, você pode levar perigo no ataque, pode ser uma ameaça ofensiva, mas se coloca seu time em dificuldade toda vez que o outro time ataca e, na temporada, vocês sofrem 10 gols em lances em que você não aparece em lugar nenhum, sendo o principal motivo direto para esses gols, para mim isso é um problema, e como defensor você tem que saber disso.
“Claro que você pode ficar fora de posição, muitos defensores lá atrás perdem um duelo de um contra um, mas eu, como lateral-direito, costumava encarar isso como minha responsabilidade, porque eu deveria estar ali, não ele. Então, sim, as pessoas vão criticar o outro cara por ter sido driblado, mas o principal culpado sou eu, então você entende isso e nunca sai de posição.
“Quando você analisa todos esses jogos, ele raramente é pego, raramente faz um jogo ruim, é muito consistente. As pessoas vão me comparar com ele, e eu concordaria que somos bem parecidos.”
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Jogos do Arsenal em 2026-27: três competições diferentes
O Arsenal começou a nova temporada de forma impressionante, com mais um troféu garantido ao superar o Manchester City na abertura da Community Shield. O time somou o máximo de pontos em três partidas da Premier League desde então, incluindo uma vitória de virada sobre o Chelsea na última rodada.
Os próximos três compromissos serão divididos entre diferentes competições, com um confronto europeu em Nápoles sendo seguido por uma viagem pela elite inglesa para enfrentar o Sunderland e por um duelo da terceira rodada da Copa da Liga contra o Ipswich, em Portman Road.
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