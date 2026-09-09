Melhor lateral-direito do mundo? Bacary Sagna se vê em Jurrien Timber, com qualidades-chave do defensor holandês do Arsenal sendo destacadas

Ele agora é o melhor da posição que escolheu? Quando essa pergunta foi feita a Sagna, o ex-lateral-direito do Arsenal, que falava em associação com o BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Ele está entre os melhores, sim. Acho que o impacto dele no time, a qualidade nas situações de um contra um, o impacto ofensivo, o equilíbrio entre ataque e defesa é realmente muito bom, e o entendimento que ele tem do jogo é perfeito.

“Ele nunca é pego fora de posição, é um jogador inteligente, e você sabe que, na maioria das vezes, as pessoas vão classificar um lateral-direito incrível pela forma como ele consegue dar assistências, marcar gols e levar perigo ao avançar. Para mim, o melhor deve ter o melhor equilíbrio, deve ser o jogador mais equilibrado, e ele me parece ter o melhor equilíbrio.

“Ele não coloca seu time em perigo por estar fora de posição, porque isso é algo com que eu, como defensor, me identifico. Claro que, às vezes, você pode levar perigo no ataque, pode ser uma ameaça ofensiva, mas se coloca seu time em dificuldade toda vez que o outro time ataca e, na temporada, vocês sofrem 10 gols em lances em que você não aparece em lugar nenhum, sendo o principal motivo direto para esses gols, para mim isso é um problema, e como defensor você tem que saber disso.

“Claro que você pode ficar fora de posição, muitos defensores lá atrás perdem um duelo de um contra um, mas eu, como lateral-direito, costumava encarar isso como minha responsabilidade, porque eu deveria estar ali, não ele. Então, sim, as pessoas vão criticar o outro cara por ter sido driblado, mas o principal culpado sou eu, então você entende isso e nunca sai de posição.

“Quando você analisa todos esses jogos, ele raramente é pego, raramente faz um jogo ruim, é muito consistente. As pessoas vão me comparar com ele, e eu concordaria que somos bem parecidos.”