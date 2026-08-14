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Meio-campista do Liverpool Women, Sofie Lundgaard conclui transferência em definitivo para o Eintracht Frankfurt
Lundgaard acerta transferência para o Frankfurt
A meio-campista dinamarquesa Lundgaard encerrou oficialmente sua passagem de três anos e meio pelo Liverpool Women após concluir uma transferência em definitivo para o Frankfurt, da Frauen-Bundesliga. A jogadora de 24 anos chegou originalmente do Fortuna Hjorring em janeiro de 2023 e causou impacto imediato, com 31 partidas disputadas ao longo de seus primeiros 18 meses em Merseyside. No entanto, seu tempo de jogo foi fortemente reduzido a apenas três aparições saindo do banco na última temporada, após longos períodos de reabilitação por causa de uma lesão nos ligamentos do joelho e de uma fratura no pé.
- Getty Images Sport
Liverpool confirma saída de meio-campista
A saída de Lundgaard foi recebida com sincero agradecimento pelo clube de Merseyside, que elogiou a dedicação e a resiliência da meio-campista durante sua difícil recuperação de lesão.
Em comunicado oficial do clube, o Liverpool Women confirmou a transferência: "A passagem de três anos e meio da meio-campista por Merseyside chega ao fim com a mudança para a Alemanha. Lundgaard se juntou ao Liverpool em janeiro de 2023 e fez 31 partidas em seus primeiros 18 meses no clube. O infortúnio de sofrer duas lesões no ligamento cruzado anterior fez com que a dinamarquesa só pudesse entrar em campo 11 vezes nas últimas duas campanhas. Ela agora se despede do Liverpool para se juntar ao Eintracht na Frauen-Bundesliga. Todos no LFC Women agradecem a Sofie por suas contribuições e desejam a ela o melhor para o futuro."
Refletindo sobre sua mudança para a Alemanha, a jogadora de 24 anos compartilhou uma emocionante mensagem de despedida para os fiéis de Anfield: "Liverpool, minha casa longe de casa nos últimos 3,5 anos. Nunca pensei que dizer adeus seria tão difícil, mas estou saindo com mais do que jamais poderia ter imaginado.
"Criei memórias que vou levar comigo para sempre, mas, mais importante, amizades para a vida toda. Sempre serei muito grata por isso. Vestir o escudo do Liverpool foi um sonho realizado, algo do qual sempre vou me orgulhar! Jogar diante de todos os torcedores foi algo muito especial. Todo o apoio significou mais do que vocês imaginam, e agora eu também serei uma de vocês! Obrigada, Liverpool. Sof x".
Novo começo na Alemanha
Uma ida para a Frauen-Bundesliga oferece a Lundgaard uma oportunidade de ouro para reencontrar sua melhor forma em uma das principais ligas do futebol feminino europeu. A ex-internacional de base da Dinamarca é amplamente vista como uma jogadora com qualidade técnica e potencial para se firmar como uma peça vital de sustentação no meio-campo do Frankfurt. Para o Liverpool, autorizar a transferência representa mais um passo na evolução contínua do elenco sob o comando do técnico Gareth Taylor antes de uma campanha extremamente competitiva na Superliga Feminina.
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Desafio da Bundesliga aguarda o dinamarquês
Lundgaard agora volta seu foco para se integrar rapidamente ao ambiente do Frankfurt, enquanto busca garantir uma vaga entre as titulares antes das campanhas doméstica e europeia da equipe. Seu novo time precisa de qualidade comprovada e profundidade no meio-campo para sustentar a briga perto do topo da tabela da Frauen-Bundesliga. Para a meio-campista dinamarquesa, manter a plena forma física ao longo de uma temporada sem interrupções segue como prioridade imediata em sua tentativa de mostrar suas verdadeiras capacidades na Alemanha.
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