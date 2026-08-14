A saída de Lundgaard foi recebida com sincero agradecimento pelo clube de Merseyside, que elogiou a dedicação e a resiliência da meio-campista durante sua difícil recuperação de lesão.

Em comunicado oficial do clube, o Liverpool Women confirmou a transferência: "A passagem de três anos e meio da meio-campista por Merseyside chega ao fim com a mudança para a Alemanha. Lundgaard se juntou ao Liverpool em janeiro de 2023 e fez 31 partidas em seus primeiros 18 meses no clube. O infortúnio de sofrer duas lesões no ligamento cruzado anterior fez com que a dinamarquesa só pudesse entrar em campo 11 vezes nas últimas duas campanhas. Ela agora se despede do Liverpool para se juntar ao Eintracht na Frauen-Bundesliga. Todos no LFC Women agradecem a Sofie por suas contribuições e desejam a ela o melhor para o futuro."

Refletindo sobre sua mudança para a Alemanha, a jogadora de 24 anos compartilhou uma emocionante mensagem de despedida para os fiéis de Anfield: "Liverpool, minha casa longe de casa nos últimos 3,5 anos. Nunca pensei que dizer adeus seria tão difícil, mas estou saindo com mais do que jamais poderia ter imaginado.

"Criei memórias que vou levar comigo para sempre, mas, mais importante, amizades para a vida toda. Sempre serei muito grata por isso. Vestir o escudo do Liverpool foi um sonho realizado, algo do qual sempre vou me orgulhar! Jogar diante de todos os torcedores foi algo muito especial. Todo o apoio significou mais do que vocês imaginam, e agora eu também serei uma de vocês! Obrigada, Liverpool. Sof x".