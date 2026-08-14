O intenso custo pessoal da arbitragem em alto nível também influenciou fortemente a decisão de Taylor de se afastar. O árbitro foi confrontado de forma notória por torcedores enfurecidos da Roma no Aeroporto de Budapeste, ao lado de sua família, após a final da Liga Europa de 2023. Depois daquele incidente traumático, a família de Taylor deixou de comparecer às suas partidas devido aos níveis alarmantes de abuso que ele recebia rotineiramente. Equilibrar a vida familiar com a arbitragem no mais alto nível se tornou cada vez mais difícil de sustentar.

"Sem dúvida, uma das coisas que você considera são os sérios sacrifícios que tanto sua família quanto seus amigos fizeram ao longo dos anos para que você pudesse fazer o que faz", acrescentou.

"A vida familiar fica em segundo plano, então, com certeza, isso foi uma grande parte do motivo pelo qual decidi me afastar. Isso veio em combinação com o escrutínio e as exigências impostas aos árbitros no mais alto nível.

"E isso não significa necessariamente que você esteja tendo dificuldade para lidar com essas exigências, mas chega um ponto em que parece que seu corpo e sua mente precisam dar um tempo desse tipo de pressão."