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'Medo de cometer erros' - Por que o experiente árbitro Anthony Taylor tomou a decisão chocante de DEIXAR o futebol inglês
Taylor deixa a arbitragem inglesa
Taylor não estará envolvido no futebol inglês no início da próxima temporada, depois de encerrar sua carreira de 20 anos como árbitro. O profissional de 47 anos apitou 668 partidas na Inglaterra, incluindo todas as finais domésticas, além de 163 jogos internacionais.
Sua última partida em campo foi a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, em 6 de julho. Após essa atuação, Taylor tomou a decisão repentina de deixar a arbitragem por causa da pressão incessante, do escrutínio e das opiniões externas em torno do futebol inglês.
Taylor agora assumirá um desafio completamente diferente como diretor de arbitragem de elite da Federação Turca de Futebol. Ele sentiu que estava mental e fisicamente pronto para fazer a transição para fora do campo e compartilhar sua vasta experiência.
- AFP
Pressão mental e perda de confiança
Ao explicar sua decisão à BBC Sport, Taylor admitiu com franqueza que o escrutínio intenso e o medo de cometer erros inevitavelmente cobram seu preço, com o tempo, sobre o estado mental de qualquer árbitro.
"Qualquer árbitro estaria mentindo para você se dissesse que a pressão ou esse escrutínio não o incomodam, porque essa é uma reação humana natural", explicou Taylor. "Um dos desafios que os árbitros enfrentam em todos os níveis é, na verdade, entender os desafios que enfrentamos.
"Medo de cometer erros, opinião externa, espectadores, técnicos, pais, mídia, colegas. Todas essas coisas contribuem para criar insegurança, falta de confiança, e então tudo pode sair do controle e você perde a capacidade de realmente ter qualquer confiança no que está fazendo em campo.
"A decisão de me aposentar se baseia puramente no fato de meu corpo e minha mente terem chegado ao seu curso natural nessa função, e de eu estar pronto para seguir uma nova jornada. Sinto-me muito privilegiado por as pessoas valorizarem tanto minha experiência e meu conhecimento a ponto de acharem que posso causar um impacto tão positivo."
Abuso no aeroporto e sacrifícios familiares
O intenso custo pessoal da arbitragem em alto nível também influenciou fortemente a decisão de Taylor de se afastar. O árbitro foi confrontado de forma notória por torcedores enfurecidos da Roma no Aeroporto de Budapeste, ao lado de sua família, após a final da Liga Europa de 2023. Depois daquele incidente traumático, a família de Taylor deixou de comparecer às suas partidas devido aos níveis alarmantes de abuso que ele recebia rotineiramente. Equilibrar a vida familiar com a arbitragem no mais alto nível se tornou cada vez mais difícil de sustentar.
"Sem dúvida, uma das coisas que você considera são os sérios sacrifícios que tanto sua família quanto seus amigos fizeram ao longo dos anos para que você pudesse fazer o que faz", acrescentou.
"A vida familiar fica em segundo plano, então, com certeza, isso foi uma grande parte do motivo pelo qual decidi me afastar. Isso veio em combinação com o escrutínio e as exigências impostas aos árbitros no mais alto nível.
"E isso não significa necessariamente que você esteja tendo dificuldade para lidar com essas exigências, mas chega um ponto em que parece que seu corpo e sua mente precisam dar um tempo desse tipo de pressão."
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Um novo capítulo começa na Turquia
Taylor estava determinado a encerrar sua carreira de árbitro em seus próprios termos, em vez de ser forçado a sair por uma queda nos padrões físicos ou pela pressão crescente. Encerrar sua trajetória em campo na Copa do Mundo proporcionou o momento ideal para a transição para um cargo de liderança executiva.
Agora, ele segue para seu novo cargo administrativo na Federação Turca de Futebol. Taylor expressou gratidão pelo fato de suas décadas de experiência no mais alto nível serem tão valorizadas, enquanto se prepara para moldar a próxima geração de árbitros de elite.
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