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Pedro Augusto Dias

Mbappé faz história e França avança: top 5 do que você precisa saber sobre o 3 a 0 diante do Iraque

Copa do Mundo
França x Iraque
França
Iraque

Atacante francês comandou a classificação antecipada dos franceses para as oitavas de final após um jogo marcado por uma paralisação de mais de duas horas por causa do mau tempo

A França confirmou o favoritismo, venceu o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira (22) e garantiu presença no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Em uma noite de protagonismo absoluto de Kylian Mbappé, os franceses construíram a vitória mesmo após uma longa interrupção causada por tempestades e raios na Filadélfia.

Além da classificação, o duelo entrou para a história por mais um capítulo da disputa particular entre Mbappé e Lionel Messi pela artilharia dos Mundiais. O atacante francês chegou a 16 gols em Copas e segue na perseguição ao argentino.

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  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé ultrapassou Ronaldo e alcançou Klose

    O grande destaque da partida foi, mais uma vez, Mbappé. Autor dos dois primeiros gols da França, o atacante chegou a 16 gols em Copas do Mundo e deixou Ronaldo Fenômeno para trás na lista histórica de artilheiros do torneio.

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    Com a marca, o francês igualou o alemão Miroslav Klose na vice-liderança do ranking geral. Agora, apenas Lionel Messi aparece à frente, com 18 gols.

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    A França resolveu cedo e controlou o jogo

    O roteiro foi praticamente o esperado. A França assumiu a iniciativa desde os primeiros minutos e encontrou espaços contra um Iraque retraído.

    O primeiro gol saiu aos 13 minutos, quando Mbappé aproveitou uma recuperação de bola e acertou um chute potente de fora da área. A seleção francesa manteve o controle da partida durante quase todo o primeiro tempo e raramente foi ameaçada pelos iraquianos.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tempestade paralisou a partida por mais de duas horas

    O momento mais incomum da noite aconteceu no intervalo. Com a aproximação de uma tempestade acompanhada de descargas elétricas na região do estádio, a organização acionou os rígidos protocolos climáticos dos Estados Unidos.

    Torcedores precisaram buscar abrigo e a partida ficou interrompida por pouco mais de duas horas. Foi a primeira suspensão por questões meteorológicas nesta Copa do Mundo e relembrou situações semelhantes vistas no Mundial de Clubes disputado no país em 2025.

  • Um erro bizarro ajudou Mbappé a ampliar

    Se o primeiro gol nasceu do talento do camisa 10, o segundo teve participação decisiva da defesa iraquiana.

    Logo após a retomada da partida, uma saída de bola completamente errada colocou a bola nos pés dos franceses dentro da área. Ousmane Dembélé serviu Mbappé, que apenas empurrou para o gol vazio para fazer 2 a 0.

    A falha do goleiro Ahmed Basil e da defesa do Iraque viralizou rapidamente nas redes sociais e virou alvo de memes durante a partida.

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    Dembélé fechou a conta e a França já está nas oitavas

    Depois de criar diversas oportunidades, Dembélé também deixou sua marca. O atacante aproveitou mais uma recuperação de bola no campo ofensivo e marcou o terceiro gol francês, sacramentando a vitória.

    Com os seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, a França assumiu a liderança do Grupo I e garantiu matematicamente a classificação para a fase de mata-mata. Já o Iraque segue sem pontuar e passa a depender de uma combinação de resultados para continuar sonhando com a sobrevivência na competição.

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