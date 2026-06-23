Mbappé faz história e França avança: top 5 do que você precisa saber sobre o 3 a 0 diante do Iraque

A França confirmou o favoritismo, venceu o Iraque por 3 a 0 nesta segunda-feira (22) e garantiu presença no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

Em uma noite de protagonismo absoluto de Kylian Mbappé, os franceses construíram a vitória mesmo após uma longa interrupção causada por tempestades e raios na Filadélfia.

Além da classificação, o duelo entrou para a história por mais um capítulo da disputa particular entre Mbappé e Lionel Messi pela artilharia dos Mundiais. O atacante francês chegou a 16 gols em Copas e segue na perseguição ao argentino.