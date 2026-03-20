Max Dowman ainda tem “chances” de conquistar uma vaga na Copa do Mundo após atuação heroica pelo Arsenal, afirma Thomas Tuchel

Tuchel acredita que o Emirates Stadium é o lugar ideal para Dowman aprimorar suas habilidades sem ser exposto prematuramente aos holofotes internacionais. O técnico da Inglaterra observou que, embora o talento seja inegável, é necessário um certo pragmatismo ao lidar com um atleta tão jovem que ainda luta por minutos regulares como titular.

“Com esses jovens, é claro que conhecemos todos esses jogadores. Nós os vemos da mesma forma que vocês. No momento, acho que ele está em uma boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo”, acrescentou.

“O importante com jogadores jovens é manter o ímpeto, talvez, e manter o entusiasmo deles. Eles têm uma dose de destemor. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o barulho que vem junto com isso, mas temos todas as opções.”