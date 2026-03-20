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Max Dowman ainda tem “chances” de conquistar uma vaga na Copa do Mundo após atuação heroica pelo Arsenal, afirma Thomas Tuchel
O jovem jogador do Arsenal continua na disputa
Tuchel deixou a porta aberta para que Dowman seja convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo. O jovem craque do Arsenal foi uma ausência notável na convocação para os jogos contra Uruguai e Japão, já que o técnico alemão optou por uma abordagem cautelosa em relação ao desenvolvimento do meio-campista.
O jogador de 16 anos teve uma ascensão meteórica no norte de Londres, ganhando as manchetes na semana passada com seu primeiro gol na equipe principal, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Premier League. Embora ele permaneça no clube durante a próxima pausa para jogos internacionais, Tuchel insiste que a falta de experiência do jovem não o impedirá necessariamente de viajar para a América do Norte neste verão.
- AFP
Cuidados na formação de jovens jogadores
Tuchel explicou seu desejo de proteger o jovem do intenso circo midiático, afirmando: “Ele se colocou no centro das atenções com aquele gol incrível contra o Everton. Acho que, neste momento, ele é, obviamente, um talento fantástico e excepcional. Nessa idade, não há dúvida alguma sobre isso.
“Todos que me falam sobre o Max o elogiam e só têm palavras de admiração. A realidade é que, no momento, ele disputa cada minuto em campo. Ele não é titular regular do Arsenal. Acho que ele está num ambiente fantástico, o melhor possível: num clube competitivo, num clube estável, num clube onde o trabalho em equipe é a regra número um. É assim que eles jogam, é assim que funcionam. Ele aprende no melhor ambiente possível.”
O ambiente perfeito para o crescimento
Tuchel acredita que o Emirates Stadium é o lugar ideal para Dowman aprimorar suas habilidades sem ser exposto prematuramente aos holofotes internacionais. O técnico da Inglaterra observou que, embora o talento seja inegável, é necessário um certo pragmatismo ao lidar com um atleta tão jovem que ainda luta por minutos regulares como titular.
“Com esses jovens, é claro que conhecemos todos esses jogadores. Nós os vemos da mesma forma que vocês. No momento, acho que ele está em uma boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo”, acrescentou.
“O importante com jogadores jovens é manter o ímpeto, talvez, e manter o entusiasmo deles. Eles têm uma dose de destemor. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o barulho que vem junto com isso, mas temos todas as opções.”
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E agora?
A Inglaterra disputará dois amistosos durante esta pausa internacional. A seleção enfrentará o Uruguai no dia 27 de março, seguido de um confronto com o Japão três dias depois. Enquanto isso, Dowman buscará ganhar minutos em campo quando o Arsenal enfrentar o Manchester City na final da Carabao Cup no domingo.
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