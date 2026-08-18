Max Allegri toma grande decisão sobre o futuro de Frank Anguissa no Napoli

De acordo com o TuttoMercatoWeb, Anguissa parecia destinado a deixar Nápoles, mas o meio-campista conseguiu convencer o novo técnico Max Allegri a mantê-lo. Em vez de fazer as malas, o internacional camaronês agora está firmemente nos planos futuros do clube.

A mudança repentina de perspectiva destaca como as coisas podem mudar rapidamente nas pré-temporadas do futebol. O aval de Allegri deu nova vida à carreira do jogador no Stadio Diego Armando Maradona.