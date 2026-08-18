Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
TOPSHOT-FBL-ITA-SERIE A-NAPOLI-LAZIOAFP

Traduzido por

Max Allegri toma grande decisão sobre o futuro de Frank Anguissa no Napoli

Napoli
A. Zambo Anguissa
Campeonato Italiano

Frank Anguissa parecia destinado a deixar o Napoli neste verão, mas o meio-campista mudou completamente sua situação ao impressionar o novo técnico Max Allegri. O Partenopei agora está pressionando para garantir seus serviços com uma grande renovação de contrato até 2030.

  • Reviravolta dramática sob o comando de Allegri

    De acordo com o TuttoMercatoWeb, Anguissa parecia destinado a deixar Nápoles, mas o meio-campista conseguiu convencer o novo técnico Max Allegri a mantê-lo. Em vez de fazer as malas, o internacional camaronês agora está firmemente nos planos futuros do clube.

    A mudança repentina de perspectiva destaca como as coisas podem mudar rapidamente nas pré-temporadas do futebol. O aval de Allegri deu nova vida à carreira do jogador no Stadio Diego Armando Maradona.

    • Publicidade
  • FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Renovação de contrato até 2030

    Após essa mudança de posição, as conversas agora avançam rumo a uma renovação de contrato totalmente nova por três anos. Se for finalizado, o novo acordo deixará o meio-campista vinculado aos gigantes italianos até o verão de 2030.

    Cinco anos depois de chegar a Nápoles pela primeira vez, o experiente volante está prestes a comprometer os anos de auge de sua carreira com a causa do Napoli. A diretoria e a comissão técnica veem garantir seu futuro de longo prazo como um negócio vital.

  • Qualidade comprovada no meio-campo

    A capacidade de Anguissa de dominar o centro do campo há muito tempo é um pilar da estrutura tática da equipe. Sua incansável intensidade de trabalho, suas intervenções defensivas e sua compostura sob pressão oferecem um equilíbrio essencial ao elenco.

    Manter um jogador com sua experiência e seu histórico comprovado de conquistas proporciona enorme estabilidade ao vestiário. Allegri claramente valoriza a flexibilidade tática e a presença física que o meio-campista traz ao seu esquema.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1030735620.jpgAntonio Balasco

    Próximos passos para o meio-campista

    Com o acordo se aproximando nos bastidores, a atenção agora se volta para o anúncio oficial e a assinatura da documentação. Os próximos dias vão finalizar os termos que estendem sua permanência em Nápoles até o fim da década.

    Os torcedores que temiam uma saída abrupta agora podem esperar ver o favorito da torcida comandar o meio-campo por muitos anos. O cenário está pronto para Anguissa escrever mais um capítulo de sucesso na Serie A.

Campeonato Italiano
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP