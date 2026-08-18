AFP
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Max Allegri toma grande decisão sobre o futuro de Frank Anguissa no Napoli
Reviravolta dramática sob o comando de Allegri
De acordo com o TuttoMercatoWeb, Anguissa parecia destinado a deixar Nápoles, mas o meio-campista conseguiu convencer o novo técnico Max Allegri a mantê-lo. Em vez de fazer as malas, o internacional camaronês agora está firmemente nos planos futuros do clube.
A mudança repentina de perspectiva destaca como as coisas podem mudar rapidamente nas pré-temporadas do futebol. O aval de Allegri deu nova vida à carreira do jogador no Stadio Diego Armando Maradona.
- Getty Images Sport
Renovação de contrato até 2030
Após essa mudança de posição, as conversas agora avançam rumo a uma renovação de contrato totalmente nova por três anos. Se for finalizado, o novo acordo deixará o meio-campista vinculado aos gigantes italianos até o verão de 2030.
Cinco anos depois de chegar a Nápoles pela primeira vez, o experiente volante está prestes a comprometer os anos de auge de sua carreira com a causa do Napoli. A diretoria e a comissão técnica veem garantir seu futuro de longo prazo como um negócio vital.
Qualidade comprovada no meio-campo
A capacidade de Anguissa de dominar o centro do campo há muito tempo é um pilar da estrutura tática da equipe. Sua incansável intensidade de trabalho, suas intervenções defensivas e sua compostura sob pressão oferecem um equilíbrio essencial ao elenco.
Manter um jogador com sua experiência e seu histórico comprovado de conquistas proporciona enorme estabilidade ao vestiário. Allegri claramente valoriza a flexibilidade tática e a presença física que o meio-campista traz ao seu esquema.
- Antonio Balasco
Próximos passos para o meio-campista
Com o acordo se aproximando nos bastidores, a atenção agora se volta para o anúncio oficial e a assinatura da documentação. Os próximos dias vão finalizar os termos que estendem sua permanência em Nápoles até o fim da década.
Os torcedores que temiam uma saída abrupta agora podem esperar ver o favorito da torcida comandar o meio-campo por muitos anos. O cenário está pronto para Anguissa escrever mais um capítulo de sucesso na Serie A.
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