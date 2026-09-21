Nicolo Campo
Traduzido por
Maurizio Sarri pede que o VAR seja "abolido" após polêmica com pênalti, enquanto a Juventus aumenta o sofrimento da Atalanta
Técnico furioso exige abolição
Uma fúria intensa tomou conta de Sarri depois que a Atalanta sofreu uma derrota por 2 a 0 fora de casa para a Juventus na noite de domingo. O técnico visitante fez duras críticas ao árbitro Luca Zufferi e ao árbitro assistente de vídeo por ignorarem o claro puxão na camisa de Jonathan Rowe por Pierre Kalulu dentro da área. A polêmica pelo pênalti não marcado aumentou ainda mais a frustração dos visitantes, que deixaram Turim de mãos vazias.
- Getty Images Sport
Técnico critica falha custosa
O incidente de puxão na camisa aconteceu enquanto a Atalanta pressionava em busca do empate, após o gol de Francisco Conceicao no primeiro tempo. Sarri argumentou que a falha da equipe de arbitragem em revisar uma infração tão flagrante expôs as falhas fundamentais de um sistema criado para garantir justiça em campo.
Detonando a equipe de arbitragem diante dos repórteres durante sua coletiva pós-jogo, Sarri insistiu: "Se o VAR não é usado para um lance como aquele, ele deveria ser abolido, e deveríamos simplesmente confiar no julgamento do árbitro. Para mim, pareceu bastante claro; alguém no VAR deveria ao menos dar uma olhada."
Visitantes em queda carecem de coragem
Além da polêmica com a arbitragem, Sarri expressou profunda decepção com a queda da mentalidade competitiva de seu elenco após a terceira derrota seguida na elite do futebol italiano. Ao avaliar a falta de personalidade e iniciativa dentro de sua equipe, Sarri disse: "Muito pouca personalidade na busca por situações de um contra um. Estamos evoluindo tecnicamente, taticamente e fisicamente, mas não em termos de coragem ou iniciativa, e isso é preocupante."
O treinador de 67 anos também condenou o comportamento dos ultras da casa, que interromperam o minuto de silêncio antes da partida em homenagem a lenda do futebol italiano Sandro Mazzola. Criticando os gestos desrespeitosos vindos das arquibancadas, Sarri acrescentou: "Uma sensação ruim, talvez provocada por uma geração que não percebe o que Mazzola conquistou, independentemente da camisa que vestiu. Prestar homenagem a uma figura como essa é o mínimo que podemos fazer."
- LaPresse
Reformulação tática urgente necessária
Uma terceira derrota consecutiva deixa a Atalanta presa à 11ª colocação na tabela da Serie A. A competição nacional agora será interrompida por uma pausa de três semanas para a data Fifa, o que oferece um respiro essencial para lidar com seus problemas no início da temporada. O time de Sarri volta aos compromissos pela liga em 12 de outubro, quando recebe o Venezia, e conquistar uma vitória em casa será fundamental para frear sua queda.
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