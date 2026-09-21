O incidente de puxão na camisa aconteceu enquanto a Atalanta pressionava em busca do empate, após o gol de Francisco Conceicao no primeiro tempo. Sarri argumentou que a falha da equipe de arbitragem em revisar uma infração tão flagrante expôs as falhas fundamentais de um sistema criado para garantir justiça em campo.

Detonando a equipe de arbitragem diante dos repórteres durante sua coletiva pós-jogo, Sarri insistiu: "Se o VAR não é usado para um lance como aquele, ele deveria ser abolido, e deveríamos simplesmente confiar no julgamento do árbitro. Para mim, pareceu bastante claro; alguém no VAR deveria ao menos dar uma olhada."