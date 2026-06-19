Materazzi: “Ibrahimovic é o maior jogador da história do Inter, pelo que está fazendo”

Sobre Mourinho: “Quando ele chegou, pedi ao meu agente para perguntar se eu era bem-vindo, e ele me disse que sim, com certeza. Foi a primeira mensagem que recebi depois de perder nos pênaltis no Europeu. Ele me escreveu: ‘O futebol é assim mesmo, se recupere, nos vemos daqui a 25 dias’. Eu respondi: ‘Não, nos vemos daqui a 21, porque vou voltar antes; quero ser treinado por você’”.





Sobre Mancini: “Tivemos altos e baixos; em determinado momento, ele não me via muito. Eu esperava jogar pelo menos algumas partidas de vez em quando, mas ele não me colocava em campo, ele mesmo me dizia isso… Certa vez, saí do hotel. Depois, ganhei a Copa do Mundo e tudo mudou; eu jogava até mancando. Não gostava de não ser considerado quando estava na Seleção.”





Sobre Chivu: “Ele aproveitou até o fim o papel de jogador. Quando teve a oportunidade de começar com os jovens, seguiu seu caminho; depois, aproveitou a chance no Parma, que tinha várias equipes das categorias B e C. Ele deu continuidade ao que havia feito no Inter; se ele tivesse chegado depois do Mourinho, teríamos conquistado novos campeonatos (risos, ndr)”.