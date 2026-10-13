"Amorim e Spalletti têm problemas um pouco parecidos e, quando precisam enfrentar defesas fechadas, seus times passam bastante dificuldade. As dificuldades vêm da insistência em construir as jogadas pelos lados, com jogadores que nunca cruzam nem passam a bola para o centroavante. A única coisa que fazem é cortar para dentro e chutar, mas, se no fim cada um marca quatro gols por ano, não se chega a lugar nenhum. A única alternativa ofensiva de Juventus e Milan são os jogadores pelos lados: se eles não fazem alguma coisa, não há saída no ataque. Tanto que, por exemplo, a Juventus só criou duas ou três chances de gol em Cagliari quando Alajbegovic entrou e fez dois cruzamentos como se deve. No geral, são todos bons jogadores, mas não podem ser os responsáveis por conduzir o jogo ofensivo do time".





"O grande defeito de Milan e Juventus é a falta de jogadores de qualidade na intermediária ofensiva, setor que, de modo geral, é modesto nos dois times: nem na equipe de Amorim nem na de Spalletti aparece uma ideia de passe em profundidade. Douglas Luiz, por exemplo, é um jogador previsível, que nunca arrisca, dá passes de um metro e não consegue inventar nada contra equipes fechadas. A Juventus, além disso, ainda precisa lidar com a ausência de Yildiz, que não deve servir de desculpa, mas certamente é o jogador mais importante do elenco da equipe. Por isso, a Roma me parece muito mais bem preparada do que Milan e Juventus. E o Napoli também, apesar de ter começado mal".



