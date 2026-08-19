Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ITA-FRIENDLY-JUVENTUSAFP
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Massimo Mauro: "Juventus, Douglas Luiz não erra um passe; se corresse mais..."

Juventus
D. Luiz

O ex-jogador da Juventus faz um balanço do mercado do clube.

Massimo Mauro, ex-meio-campista da Juventus e atual comentarista, em entrevista à Gazzetta dello Sport falou da Juventus: "Com Vicario e Lucumì, agora o mosaico está completo, um time coberto em todos os papéis, com opções dobradas em todos os setores. O máximo teria sido se também tivesse chegado um regista de grande confiabilidade".


Mauro prosseguiu: "Tem Douglas Luiz, que é um jogador tecnicamente muito bom, não erra um passe; se também começasse a correr um pouco mais, se fosse mais dinâmico, seria o jogador ideal para a forma como Spalletti joga. Ele deveria ser mais incisivo, enquanto é um jogador que faz bons passes, mas isso nem sempre é necessário. Acho, porém, que ele pode se tornar isso, porque alguém tecnicamente tão bom deveria ter a personalidade de assumir o time".


  • Por fim, sobre Vicario: "Se existe o risco de ele se sentir um quebra-galho? Não acredito que um jogador que é contratado deva ficar pensando se este ou aquele não chegou. Agora vai disputar posição com Perin, e essa é a parte boa: tenho certeza de que Spalletti será capaz de criar uma grande competição entre todos os jogadores. E, quanto mais houver esse aspecto, mais os jogadores entram em forma e a mantêm. Os jogadores da Juventus precisam ficar todos em alerta, porque, tirando Yildiz, me parece que ninguém tem vaga garantida".

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV