Massimo Mauro: "Juventus, Douglas Luiz não erra um passe; se corresse mais..."

Massimo Mauro, ex-meio-campista da Juventus e atual comentarista, em entrevista à Gazzetta dello Sport falou da Juventus: "Com Vicario e Lucumì, agora o mosaico está completo, um time coberto em todos os papéis, com opções dobradas em todos os setores. O máximo teria sido se também tivesse chegado um regista de grande confiabilidade".





Mauro prosseguiu: "Tem Douglas Luiz, que é um jogador tecnicamente muito bom, não erra um passe; se também começasse a correr um pouco mais, se fosse mais dinâmico, seria o jogador ideal para a forma como Spalletti joga. Ele deveria ser mais incisivo, enquanto é um jogador que faz bons passes, mas isso nem sempre é necessário. Acho, porém, que ele pode se tornar isso, porque alguém tecnicamente tão bom deveria ter a personalidade de assumir o time".



