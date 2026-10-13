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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Massimo Mauro: "Juventus, Douglas Luiz é um jogador burocrático, que nunca arrisca e dá passes de um metro"

Juventus
D. Luiz
Campeonato Italiano

O ex-ponta da Juventus não mede palavras ao definir o brasileiro da Juventus

Massimo Mauro, ex-ponta de Juventus, Napoli e Udinese, fala, em entrevista à Gazzetta dello Sport sobre, entre outros assuntos, Juventus e Milan.


"Na minha opinião, Amorim e Spalletti têm problemas um pouco parecidos e, quando precisam enfrentar defesas fechadas, seus times chegam a ser bastante constrangedores. As dificuldades surgem da insistência em construir as jogadas pelos lados do campo, com jogadores que nunca cruzam nem passam a bola para o centroavante. A única coisa que fazem é cortar para dentro e chutar, mas, se no fim cada um marca quatro gols por ano, não se chega a lugar nenhum. A única alternativa de jogo da Juventus e do Milan são os jogadores pelos lados: se eles não fizerem alguma coisa, não há saída no ataque. Tanto que, por exemplo, a Juventus só criou duas ou três chances de gol em Cagliari quando Alajbegovic entrou e fez dois cruzamentos como se deve. No geral, todos são bons jogadores, mas não podem se tornar os catalisadores do jogo ofensivo do time".


  • "A falta de jogadores de qualidade na intermediária ofensiva, setor que, em geral, é modesto nas duas equipes: nem no time de Amorim nem no de Spalletti surge uma ideia de passe em profundidade. Douglas Luiz, por exemplo, é um jogador previsível, que nunca arrisca, dá passes de um metro e não consegue criar nada contra times fechados. A Juventus, além disso, precisa lidar com a ausência de Yildiz, que não deve servir de desculpa, mas é certamente o jogador mais importante do elenco. Por isso, a Roma me parece muito mais bem preparada que Milan e Juventus. E o Napoli também, apesar de ter começado mal".


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