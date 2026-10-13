Massimo Mauro, ex-ponta de Juventus, Napoli e Udinese, fala, em entrevista à Gazzetta dello Sport sobre, entre outros assuntos, Juventus e Milan.





"Na minha opinião, Amorim e Spalletti têm problemas um pouco parecidos e, quando precisam enfrentar defesas fechadas, seus times chegam a ser bastante constrangedores. As dificuldades surgem da insistência em construir as jogadas pelos lados do campo, com jogadores que nunca cruzam nem passam a bola para o centroavante. A única coisa que fazem é cortar para dentro e chutar, mas, se no fim cada um marca quatro gols por ano, não se chega a lugar nenhum. A única alternativa de jogo da Juventus e do Milan são os jogadores pelos lados: se eles não fizerem alguma coisa, não há saída no ataque. Tanto que, por exemplo, a Juventus só criou duas ou três chances de gol em Cagliari quando Alajbegovic entrou e fez dois cruzamentos como se deve. No geral, todos são bons jogadores, mas não podem se tornar os catalisadores do jogo ofensivo do time".



