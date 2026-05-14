Massimiliano Allegri cogita deixar o AC Milan em meio a desentendimentos com Zlatan Ibrahimovic

A atual animosidade entre Allegri e Ibrahimovic reflete um famoso desentendimento ocorrido em 2012 no vestiário do Emirates Stadium, após a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Milan e Arsenal. Curiosamente, esse confronto também teve origem em uma questão relacionada à posição de goleiro, ilustrando uma relação que vem sendo marcada por tensões desde a época em que Ibrahimovic era jogador.

Ao relembrar o incidente, a lenda sueca comentou: “Tínhamos perdido por 3 a 0 para o Arsenal, e Allegri estava todo feliz. É verdade que tínhamos avançado, mas não havia nada para rir, e eu apontei isso para ele. Allegri respondeu: ‘Você, Ibra, pense em si mesmo, você estragou tudo...’ Eu disse a ele que ele tinha estragado tudo... ele estava com medo, então trouxe dois goleiros para o banco.”