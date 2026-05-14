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Massimiliano Allegri cogita deixar o AC Milan em meio a desentendimentos com Zlatan Ibrahimovic
Agitação no San Siro
As divisões internas no Milan chegaram a um ponto crítico, com o técnico Allegri cada vez mais isolado em meio a um clima tóxico de “todos contra todos”. De acordo com o Corriere della Sera, as tensões explodiram entre Allegri e Ibrahimovic após a derrota para o Napoli no início de abril, desencadeadas por uma disputa sobre a escolha do terceiro goleiro para a próxima temporada. Esse atrito coincide com uma sequência alarmante de resultados em campo, já que os Rossoneri conquistaram apenas uma vitória nos últimos seis jogos, colocando em sério risco a classificação para a Liga dos Campeões.
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Atritos históricos ressurgem
A atual animosidade entre Allegri e Ibrahimovic reflete um famoso desentendimento ocorrido em 2012 no vestiário do Emirates Stadium, após a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Milan e Arsenal. Curiosamente, esse confronto também teve origem em uma questão relacionada à posição de goleiro, ilustrando uma relação que vem sendo marcada por tensões desde a época em que Ibrahimovic era jogador.
Ao relembrar o incidente, a lenda sueca comentou: “Tínhamos perdido por 3 a 0 para o Arsenal, e Allegri estava todo feliz. É verdade que tínhamos avançado, mas não havia nada para rir, e eu apontei isso para ele. Allegri respondeu: ‘Você, Ibra, pense em si mesmo, você estragou tudo...’ Eu disse a ele que ele tinha estragado tudo... ele estava com medo, então trouxe dois goleiros para o banco.”
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Interferência tática e desconfiança
Diz-se que Allegri está frustrado com a suposta interferência de Ibrahimovic, que envolve o sueco ligando diretamente para jogadores importantes, como Rafael Leão e Youssouf Fofana, para oferecer conselhos táticos. Afirma-se que os dois não se falam mais, com Ibrahimovic mantendo-se afastado das instalações do clube. Além disso, o técnico está descontente com a falta de transparência em relação à estratégia de transferências do clube; depois de ter sido informado de que não havia recursos disponíveis em janeiro, a diretoria de repente aprovou uma contratação de € 30 milhões por Jean-Philippe Mateta. Allegri tem se mantido diplomaticamente discreto em público, apesar do caos, afirmando recentemente: “Meu objetivo é ficar o máximo de tempo possível.”
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Hora da decisão para Allegri
Os próximos 180 minutos de futebol da Série A determinarão o destino europeu do Milan e provavelmente serão o catalisador final para que Allegri rescinda um contrato que, atualmente, vai até junho de 2027. Caso deixe o San Siro, o técnico que conquistou o Scudetto em 2011 é fortemente cotado para assumir a seleção italiana sob a orientação de Giovanni Malago. Enquanto isso, Ibrahimovic parece pronto para consolidar seu poder como o “homem forte” do clube, com rumores circulando de que ele pode tentar nomear Fabio Paratici como o novo diretor esportivo para supervisionar uma grande reformulação no verão.