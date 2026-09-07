O Arsenal demonstrou a determinação de aço de um campeão defensor do título ao reagir depois de sair atrás no placar para superar o rival londrino Chelsea. A partida começou de forma chocante para os torcedores da casa quando Morgan Rogers, uma contratação de verão de £117 milhões, balançou as redes com apenas 77 segundos. Foi o primeiro gol que o Arsenal sofreu nesta temporada, mas isso apenas serviu para provocar uma resposta feroz do time de Arteta, que se recusou a deixar o revés inicial atrapalhar seu embalo.

Odegaard foi o herói da partida, marcando o gol da vitória aos 50 minutos, depois de Kai Havertz ter restabelecido a igualdade contra seu ex-clube antes do intervalo.