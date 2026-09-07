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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Martin Odegaard exalta a mentalidade de elite do Arsenal após a virada épica no clássico londrino do clube londrino

M. Oedegaard
Arsenal
Chelsea
Premier League

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, elogiou a resiliência da equipe depois que o Arsenal virou uma desvantagem inicial para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea. O triunfo no Emirates Stadium assegura que o time de Mikel Arteta mantenha seu início perfeito na nova campanha da Premier League.

  • Arsenal mostra força de campeão no Emirates

    O Arsenal demonstrou a determinação de aço de um campeão defensor do título ao reagir depois de sair atrás no placar para superar o rival londrino Chelsea. A partida começou de forma chocante para os torcedores da casa quando Morgan Rogers, uma contratação de verão de £117 milhões, balançou as redes com apenas 77 segundos. Foi o primeiro gol que o Arsenal sofreu nesta temporada, mas isso apenas serviu para provocar uma resposta feroz do time de Arteta, que se recusou a deixar o revés inicial atrapalhar seu embalo.

    Odegaard foi o herói da partida, marcando o gol da vitória aos 50 minutos, depois de Kai Havertz ter restabelecido a igualdade contra seu ex-clube antes do intervalo.

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    Odegaard elogia reação da equipe

    Para Odegaard, o resultado significou muito mais do que apenas seu gol da vitória: foi uma prova de um elenco que se recusa a ceder sob pressão. Em entrevista à Sky Sports, o meia norueguês destacou a importância do espírito coletivo da equipe e sua capacidade de lidar com a adversidade.

    "Foi um grande jogo, um jogo enorme, [contra um] adversário difícil, e no fim conseguimos, então foi brilhante", disse Odegaard. "Nossa mentalidade é continuar lutando. Já mostramos isso muitas vezes. Nunca queremos sofrer um gol cedo, mas a reação foi excelente. Fomos recompensados no fim e a resposta foi brilhante. Mostramos nossa qualidade com e sem a bola, e o resultado reflete isso."

  • Havertz elogia capitão enquanto o Arsenal se torna uma potência

    Anteriormente, Havertz, que continua a calar os críticos após sua transferência de Stamford Bridge, foi rápido em elogiar o retorno do seu capitão à melhor forma. O atacante alemão acredita que o atual elenco do Arsenal tem profundidade para competir em todas as frentes. Havertz observou que, embora o pesado investimento do Chelsea tenha dado ao clube uma incrível gama de talentos, a familiaridade e a disciplina tática do Arsenal lhe deram a vantagem durante o clássico.

    "Ele é um jogador inacreditável, vimos isso ao longo dos últimos anos", disse Havertz sobre Odegaard. "Ele vai nos ajudar muito nesta temporada. O Chelsea tem um elenco incrível, mas nós também. Sabíamos que seria difícil. Eles marcaram cedo, então não foi fácil para nós, mas acreditamos em nós mesmos e mudamos o jogo."

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  • rice odegaard(C)Getty Images

    Início perfeito continua para os atuais campeões

    Com três vitórias nos três primeiros jogos, o Arsenal está ao lado do Manchester City como os únicos times da divisão com 100% de aproveitamento. O foco agora se volta para o cenário europeu, já que o Arsenal se prepara para iniciar sua campanha na Liga dos Campeões contra o Napoli, na Itália, nesta quarta-feira. Com a confiança em alta e sua "mentalidade de elite" bem estabelecida, o time de Arteta parece pronto para brigar em todas as frentes mais uma vez.

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