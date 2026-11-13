Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Forza Black Friday 15% dealsForza
Renuka Odedra
Traduzido por

Marque um golaço com a Black Friday antecipada: 15% de desconto em equipamentos FORZA com qualidade de Premier League

SHOPPING

Precisa aprimorar o primeiro toque? 🎯 Ganhe mais 15% de desconto em equipamentos FORZA.

A Black Friday não serve apenas para trocar de TV. É também a oportunidade perfeita para melhorar seu futebol. Seja você um treinador de futebol amador planejando os treinos de inverno, alguém que joga regularmente em ligas aos domingos ou um pai ou uma mãe em busca do presente de Natal ideal para uma criança apaixonada por futebol, a FORZA tem o que você procura.

Clubes da Premier League confiam na FORZA, e seus equipamentos e kits de treino de alto nível estão mais acessíveis do que nunca. A promoção de aquecimento para a Black Friday já começou e vai durar todo o mês de novembro, com desconto extra de 15% em todos os itens já em promoção no site.

Selecionamos as melhores ofertas antecipadas para ajudar você a treinar como um profissional sem gastar muito. Você pode conferir a linha completa, mas estas são as ofertas imperdíveis.

  • 6 x 4 forza goalForza

    Trave de futebol FORZA 6 x 4

    • Preço de venda recomendado: £ 69,99
    • Preço de esquenta da Black Friday: £ 33,99

    Todo grande jogador de futebol começa no quintal de casa, e esta trave de 1,83 m x 1,22 m é o ponto de partida perfeito. Feita para garantir diversão duradoura e brincadeiras o ano todo, ela tem estrutura de uPVC altamente resistente às condições climáticas e rede de 2 mm estabilizada contra raios UV.

    Esqueça as horas gastas às voltas com ferramentas na véspera de Natal: esta trave conta com um sistema de montagem muito simples, que pode ser feito por uma só pessoa, e vem com presilhas para a rede e estacas para fixação no chão. É leve o suficiente para ser deslocada pelo gramado, mas resistente o bastante para aguentar chutaços no ângulo.

  • FORZA RapidFire Wave Rebound Board Forza

    Painel de rebote FORZA RapidFire Wave

    • Preço de venda recomendado: £ 89,99
    • Preço de aquecimento para a Black Friday: £ 50,99 (Tamanho padrão: 100 cm x 27 cm)

    Se você quer aprimorar o primeiro toque e a precisão dos passes, um painel de rebote é indispensável. O RapidFire Wave Rebound Board é um exemplo de excelência em tecnologia de treinamento, com um design reversível e inovador 4 em 1 que permite aos jogadores praticar uma enorme variedade de exercícios de passe, voleio e finalização.

    A estrutura autoportante tem uma superfície sólida de trama geométrica que devolve a bola com a imprevisibilidade de uma partida. É indispensável para treinar sozinho quando você não tem um parceiro de treino disponível. (Observação: areia e luzes não estão incluídas.)

  • FORZA ProFlex POD Football GoalForza

    Gol de futebol FORZA ProFlex POD

    • Preço de venda recomendado: £ 79,99
    • Preço de esquenta para a Black Friday: £ 50,99 (Tamanho: 4 x 2,5)

    Para treinadores, clubes e jogadores que fazem exercícios em ritmo acelerado ou jogos em campo reduzido, o ProFlex POD faz toda a diferença. Esses gols-alvo dobráveis de alta qualidade praticamente dispensam montagem: basta abri-los para que fiquem prontos para uso. Depois, eles ficam completamente planos dentro da bolsa de transporte, facilitando o armazenamento no porta-malas.

    Apesar da montagem ultrarrápida, a durabilidade não fica em segundo plano. Feitos com hastes de fibra de vidro resistentes e estrutura reforçada, eles permanecem firmes no gramado graças à base com peso e pés de borracha antiderrapantes. (Inclui bolsa de transporte, estacas de fixação e sacos de areia; areia não incluída).

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FORZA Club Shin Pads With Ankle ProtectorsForza

    Caneleiras FORZA Club com protetores de tornozelo

    • Preço de venda recomendado: £ 11,99
    • Preço de esquenta da Black Friday: £ 6,99

    Segurança e estilo para jovens jogadores do futebol de base e atletas amadores. Por menos de £ 6, estas caneleiras são uma pechincha. Elas oferecem proteção essencial para a parte inferior das pernas em treinos com muito contato e jogos de fim de semana em campos lamacentos. Também contam com proteção integrada para o tornozelo e uma tira elástica que as prende firmemente ao pé, impedindo que saiam do lugar.

    Além de confortáveis, elas também têm um visual à altura, com uma estrutura elegante em estilo carbono e acabamento que combina fosco e brilho. Disponíveis em preto total ou branco total, nos tamanhos de XXS a M/L.

  • FORZA Icon Footballs [FIFA Quality]Forza

    Bolas de futebol FORZA Icon [FIFA Quality]

    • Preço de venda recomendado: £ 29,99
    • Preço de esquenta da Black Friday: £ 21,24

    Você pode ter todos os equipamentos do mundo, mas nada disso adianta sem uma bola de qualidade nos pés. A bola premium FORZA Icon tem certificação FIFA Quality e é a primeira escolha de ligas internacionais ao redor do mundo.

    Desenvolvida com uma estrutura de alto nível para diferentes superfícies, ela garante desempenho excepcional, trajetória de voo consistente e toque preciso, seja em gramados, AstroTurf ou quadras cobertas. Disponível nos tamanhos 3, 4 e 5, é a opção ideal para quem quer uma bola de jogo melhor em qualquer faixa etária.