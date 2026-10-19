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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Marocchi: "Lucumì não pode fazer uma coisa dessas. Não temos mais o que falar"

Juventus
J. Lucumi
Campeonato Italiano

O ex-meio-campista da Juventus fala após a derrota para a Lazio

Giancarlo Marocchi, ex-meio-campista da Juventus e atualmente comentarista, falou nos estúdios da Sky sobre a Juventus, derrotada ontem em casa pela Lazio por 3 a 0: "Espero que os jogadores não façam o que Spalletti pede a eles, caso contrário seria a conclusão de algo que não funciona. Então ele terá de tentar se explicar um pouco melhor para que a equipe tenha atuações melhores. Durante 20 minutos, vimos dois times jogando em ritmo altíssimo porque a Lazio decidiu que seria assim. Você, Juventus, que é o grande time e deveria ter jogadores de alto nível, deveria ter ditado o ritmo. Pode se recuperar? Toda vez que tive essa sensação, sempre houve algo errado. Spalletti ainda não encontrou a formação certa, pelo menos do meio-campo para a frente. O time cria chances de forma bastante casual, não a partir de jogadas consolidadas".


Marocchi continuou, segundo o Tuttosport: "Todos entram em campo para agradar ao treinador, mas, a certa altura, você precisa mostrar quem é. O time precisa entender que a situação não está funcionando. Estamos falando de jogadores experientes... Não vejo ninguém assumir o controle da situação e começar a organizar o time. Italianos? Esse é o primeiro passo... por tradição, sempre foi assim. Ou Spalletti consegue se fazer entender, porque os jogadores estão mostrando que não conseguem se organizar sozinhos".

  • Sobre a defesa da Juventus: "Lucumì não pode fazer uma coisa dessas. Se sou jogador da Série A e não entendo que preciso fazer a dobra na marcação para ajudar Celik, não há mais o que discutir. No fim, o 3 a 0 é inevitável".


    E, por fim: "McKennie é um bom 12º jogador. Acho que Spalletti precisa simplificar. Pelas pontas, você tem jogadores que passam pelo marcador. Quando recupera a bola, precisa dar no máximo um ou dois passes e encontrar o jogador pela ponta. Nesse momento, precisa ter um atacante e um meio-campista que entre na área, mas, pelas características dos jogadores, não há muitos assim em campo. Faltam líderes à Juve. Acho que estamos perto de zero, enquanto o Milan tem vários, como Rabiot, Modric e Maignan, e a Inter também tem pelo menos quatro ou cinco".

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