Giancarlo Marocchi, ex-meio-campista da Juventus e atualmente comentarista, falou nos estúdios da Sky sobre a Juventus, derrotada ontem em casa pela Lazio por 3 a 0: "Espero que os jogadores não façam o que Spalletti pede a eles, caso contrário seria a conclusão de algo que não funciona. Então ele terá de tentar se explicar um pouco melhor para que a equipe tenha atuações melhores. Durante 20 minutos, vimos dois times jogando em ritmo altíssimo porque a Lazio decidiu que seria assim. Você, Juventus, que é o grande time e deveria ter jogadores de alto nível, deveria ter ditado o ritmo. Pode se recuperar? Toda vez que tive essa sensação, sempre houve algo errado. Spalletti ainda não encontrou a formação certa, pelo menos do meio-campo para a frente. O time cria chances de forma bastante casual, não a partir de jogadas consolidadas".





Marocchi continuou, segundo o Tuttosport: "Todos entram em campo para agradar ao treinador, mas, a certa altura, você precisa mostrar quem é. O time precisa entender que a situação não está funcionando. Estamos falando de jogadores experientes... Não vejo ninguém assumir o controle da situação e começar a organizar o time. Italianos? Esse é o primeiro passo... por tradição, sempre foi assim. Ou Spalletti consegue se fazer entender, porque os jogadores estão mostrando que não conseguem se organizar sozinhos".