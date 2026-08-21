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Marmoush no Tottenham: aventura ou negócio de ouro que ambos os lados precisam?

Especiais e Opinião
O. Marmoush
Brentford x Tottenham
Brentford
Tottenham
Premier League
Manchester City x Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Egito
England

O papel do astro egípcio recuou na fortaleza do Etihad. Será que ele ruma a Londres em busca de uma oportunidade maior?

O Tottenham Hotspur está próximo de dar um novo passo para reforçar o seu setor ofensivo, após entrar em negociações avançadas com o Manchester City pela contratação do egípcio Omar Marmoush, em uma transferência que pode dar ao técnico Roberto De Zerbi uma opção ofensiva diferente das que já existem em seu elenco.

Segundo o jornalista da rede "Sky Sport", Florian Plettenberg, através de sua conta no X, o Tottenham chegou a um acordo definitivo com Marmoush sobre o contrato, enquanto as negociações entre os dois clubes pela transferência ainda continuam.

Os dois clubes ainda não chegaram a um acordo final até o momento, mas Marmoush pode se tornar o mais recente reforço do projeto do Tottenham, que já gastou 229,5 milhões com Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali e Matheus Fernandes, além do seu acordo com o Manchester City pela contratação do ponta Savinho por 75 milhões de libras esterlinas.

A movimentação do Tottenham acontece diante do sofrimento de Dominic Solanke com lesões ao longo dos últimos 18 meses, enquanto Richarlison entrou no último ano de seu contrato, o que torna a adição de um novo atacante uma prioridade evidente.

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  • De estrela do Frankfurt a papel secundário no City

    Marmoush transferiu-se para o Eintracht Frankfurt em maio de 2023, vindo do Wolfsburg em uma transferência gratuita, e fez uma primeira temporada de destaque, na qual marcou 17 gols em todas as competições.

    Durante a primeira metade da temporada 2024-2025, o nível do atacante egípcio subiu de forma notável, depois de ter marcado 15 gols no Campeonato Alemão a partir de 8,9 gols esperados, além de ter dado 9 assistências em 17 partidas na liga.

    Antes de deixar a Alemanha, Marmoush marcou 20 gols e deu outras 13 assistências em 26 partidas por todas as competições, atraindo o interesse do Manchester City, que pagou 59 milhões de libras esterlinas para contratá-lo em janeiro de 2025.

    Marmoush também se destacou na cobrança de bolas paradas, tornando-se o primeiro jogador das cinco principais ligas europeias desde Lionel Messi, em 2019, a marcar diretamente de falta em 3 partidas oficiais consecutivas.

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  • Início forte e depois queda em Manchester

    Os primeiros meses de Marmoush no Manchester City trouxeram sinais positivos, depois de ele ter marcado o primeiro hat-trick de sua carreira diante do Newcastle e, em seguida, o gol da vitória sobre o Bournemouth nas quartas de final da Copa da Inglaterra, antes de balançar as redes com um chute de longa distância contra o mesmo adversário no Campeonato, gol que foi eleito o melhor da temporada.

    Mas sua trajetória também viveu um momento difícil, quando desperdiçou um pênalti diante do Crystal Palace na final da Copa da Inglaterra de 2025, depois de Erling Haaland lhe ceder a bola, antes de Dean Henderson defender sua cobrança, com o City perdendo a partida no estádio de Wembley.

    Mas Nedum Onuoha, ex-zagueiro do Manchester City, acredita que aquele momento não deve resumir a passagem de Marmoush pelo clube.

    Onuoha disse à "BBC": "Quando vejo Marmoush, não me lembro do pênalti desperdiçado, mas sim da força que ele possui em algumas de suas movimentações nas costas dos zagueiros".

  • Por que seu papel diminuiu no City?

    Marmoush marcou 16 gols em 62 jogos pelo Manchester City em todas as competições desde a sua transferência, sendo 8 gols em 36 jogos durante a temporada 2025-2026.

    Contudo, a sua participação na Premier League caiu de forma evidente, já que começou como titular em apenas 8 jogos e disputou cerca de 700 minutos, um total inferior ao que havia alcançado após a sua chegada ao clube na metade da temporada anterior.

    Marmoush limitou-se a três gols e três assistências no campeonato, enquanto a sua média de gols esperados chegou a 3,53, número próximo do seu total real, o que indica que o problema não estava relacionado apenas à finalização das oportunidades.

    Onuoha explica isso pela grande concorrência no setor ofensivo do City, afirmando que as posições em que Marmoush pode atuar passaram a ser ocupadas por jogadores especializados nelas, ressaltando que Haaland mantém a posição de centroavante puro, enquanto a equipe também depende dos jogadores de número 10 e dos pontas, algo que torna a transferência para o Tottenham uma oportunidade especial para o astro egípcio.

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  • O que Marmoush vai acrescentar ao Tottenham?

    Apesar de sua posição principal ser a de centroavante clássico, Marmoush não se limitou a essa função ao longo de sua carreira, tendo atuado no Frankfurt como centroavante, segundo atacante e pela esquerda, enquanto o Manchester City também o utilizou como centroavante, pela ponta e atrás de outro atacante.

    Essa versatilidade pode se encaixar nas ideias de De Zerbi, cujas equipes se baseiam na troca de posições entre os atacantes, no recuo para receber a bola e, em seguida, na exploração dos espaços que surgem atrás da defesa adversária.

    Onuoha entende que a melhor versão de Marmoush aparece quando ele recebe espaço atrás da linha defensiva.

    E afirmou: "Apesar de ele ser bom quando recua em direção à bola, acredito que ele é melhor quando joga no ombro do zagueiro. Ele precisa de um time que lhe passe a bola constantemente nos espaços atrás da defesa e obrigue o adversário a correr em direção ao próprio gol".

  • Números de Marmoush superam dupla do Tottenham

    De acordo com os dados da "Opta" referentes à Premier League na temporada 2025-2026, Marmoush supera Dominic Solanke e Richarlison na maioria dos indicadores ofensivos por 90 minutos, com exceção dos duelos aéreos.

    O egípcio registrou uma média de 0,77 gols e assistências, 3,86 finalizações, 1,55 chance criada, 5,67 conduções progressivas com a bola, 1,29 drible bem-sucedido, 6,82 toques dentro da área e 11,46 arrancadas nas costas da defesa.

    Esses números indicam uma clara diferença na natureza de Marmoush em relação aos atacantes atuais do Tottenham, pois ele é mais propenso a avançar com a bola, enfrentar os defensores e criar oportunidades de finalização para si mesmo, o que pode dar a De Zerbi uma solução adicional diante das equipes que recuam para suas zonas defensivas.

    Onuoha afirmou: "Às vezes, é apenas uma questão de quão bem o jogador se encaixa no time. A capacidade de Marmoush de correr nas costas da defesa e conectar as jogadas pode ser muito importante para o Tottenham. Eles não hesitarão em tocar as bolas nas costas da defesa e obrigar o adversário a recuar".

  • Marmoush jogará ao lado de Solanke?

    Não é necessário que a chegada de Marmoush seja em detrimento de Solanke, já que a capacidade do jogador egípcio de atuar atrás de outro atacante abre a porta para o uso da dupla em conjunto.

    Solanke pode aproveitar sua força física no confronto com os defensores, enquanto Marmoush se movimenta pelas pontas ou recua entre as linhas, para depois arrancar rumo aos espaços deixados pela pressão do adversário.

    Onuoha acredita que a diferença de características dos jogadores pode torná-los uma dupla complementar, ao afirmar: "Solanke é diferente de Marmoush, ele tem uma presença física maior. Consigo imaginar o goleiro tocando uma bola rasteira para Solanke, enquanto Marmoush vem por trás para recebê-la, e aquilo se torna o início da jogada".

    E acrescentou: "Cada um pode complementar o outro. Jogar com dois atacantes pode destacar ainda mais os pontos fortes de Marmoush".

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