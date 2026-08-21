O Tottenham Hotspur está próximo de dar um novo passo para reforçar o seu setor ofensivo, após entrar em negociações avançadas com o Manchester City pela contratação do egípcio Omar Marmoush, em uma transferência que pode dar ao técnico Roberto De Zerbi uma opção ofensiva diferente das que já existem em seu elenco.

Segundo o jornalista da rede "Sky Sport", Florian Plettenberg, através de sua conta no X, o Tottenham chegou a um acordo definitivo com Marmoush sobre o contrato, enquanto as negociações entre os dois clubes pela transferência ainda continuam.

Os dois clubes ainda não chegaram a um acordo final até o momento, mas Marmoush pode se tornar o mais recente reforço do projeto do Tottenham, que já gastou 229,5 milhões com Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali e Matheus Fernandes, além do seu acordo com o Manchester City pela contratação do ponta Savinho por 75 milhões de libras esterlinas.

A movimentação do Tottenham acontece diante do sofrimento de Dominic Solanke com lesões ao longo dos últimos 18 meses, enquanto Richarlison entrou no último ano de seu contrato, o que torna a adição de um novo atacante uma prioridade evidente.

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