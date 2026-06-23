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England super-subs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Marcus Rashford, Morgan Rogers e por que o banco de “artilheiros” da Inglaterra é a chave para o sucesso na Copa do Mundo

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Inglaterra x Gana

As declarações, os hábitos e a atitude geral de Mikel Arteta em relação ao futebol têm dividido opiniões. O técnico do Arsenal reescreveu o manual do que se espera que os treinadores digam, e grande parte disso tem incomodado tanto os torcedores quanto os comentaristas. Um de seus termos favoritos? O uso da palavra “finalizadores” em vez de “reservas”.

Um termo geralmente reservado aos treinadores de rúgbi, Arteta o trouxe para o futebol após a vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Club, em setembro, ao descrever o impacto de Gabriel Martinelli, que saiu do banco para marcar o gol da vitória: “Às vezes, os jogadores que entram no final serão mais importantes do que os titulares nesta temporada. E, no fim das contas, foram os que entraram no final que fizeram a diferença para ganharmos o jogo.”

O comentário causou certa surpresa — e não apenas pela linguagem ao estilo “High Performance”, típica dos usuários do LinkedIn. Mas também revelou a profundidade do talento à disposição de Arteta, que contava com um grupo de jogadores na reserva tão bons quanto os titulares, capazes de mudar o rumo de uma partida mesmo em participações breves.

O mesmo vale para a Inglaterra na Copa do Mundo. Thomas Tuchel também pode contar com uma grande variedade de talentos ofensivos, mas não consegue colocar todos eles no mesmo time (nem mesmo todos na seleção!). E, assim como o Arsenal fez muitas vezes durante sua conquista do título da Premier League, a Inglaterra precisará de seus “finalizadores” para ajudá-la a cruzar a linha de chegada neste verão.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    O dilema Gordon-Rashford

    Isso ficou bem claro na vitória dos Três Leões sobre a Croácia, especialmente no lado esquerdo do ataque de Tuchel. O técnico escolheu Anthony Gordon em vez de Marcus Rashford, apesar dos muitos apelos para que o jogador do Manchester United fosse titular, à frente do jogador que o Barcelona contratou para substituí-lo neste verão.

    Gordon cumpriu seu papel. Ele pressionou bem, fez várias investidas pelas costas da defesa e criou muitas oportunidades de gol. O fato de ele ter tocado na bola apenas 17 vezes pode não parecer muito, mas isso não é o mais importante. Gordon não precisa ser um artilheiro letal nem um criador incansável de oportunidades. Seu impacto sem a posse de bola é tão importante quanto o que ele consegue fazer quando está com a bola.

    Rashford também é bom na pressão, tem ótima leitura de espaço e é excelente em jogadas por trás da defesa. Ele não é o mesmo jogador que Gordon, mas cumpre uma função semelhante — especialmente para esta equipe. E aos 72 minutos, quando a Inglaterra precisava de pernas descansadas, Rashford entrou em campo. Treze minutos depois, ele balançou as redes para coroar uma bela jogada coletiva.

    “Marcus está se esforçando cada vez mais nos treinos, no mais alto nível”, disse Tuchel aos repórteres. “Estou muito, muito feliz por ele ter marcado seu [gol] e espero que continue com fome pelo próximo e pelo seguinte, porque ele foi absolutamente impressionante nos últimos 17 dias e realmente mereceu seu gol.”

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rogers ou Bellingham?

    Tuchel também não escondeu sua admiração por Morgan Rogers. O jogador do Aston Villa — que pode em breve se transferir para um clube maior — é um talento imenso. E mesmo que Jude Bellingham seja, de fato, um jogador de futebol melhor em termos puros, Tuchel admitiu que Rogers deu trabalho para não ser titular na quarta-feira.

    “A decisão muito, muito difícil foi dizer ao Morgan Rogers que ele não seria titular, porque ele merece 100% ser titular e tem se saído muito bem por nós”, disse Tuchel após a partida em Dallas.

    Rogers é, no entanto, uma excelente arma vinda do banco, e há quem defenda que ele e Bellingham poderiam jogar juntos. Na prática, Rogers entrou em campo por volta dos 70 minutos contra a Croácia e foi uma presença dinâmica atrás do ataque da Inglaterra, antes de fazer uma jogada de desvio crucial na construção do quarto gol decisivo da Inglaterra.

    Haverá momentos, como dá para imaginar, em que será necessário que ele assuma um papel mais ativo, e ele certamente é capaz de fazer isso.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Muitas opções

    Em outra parte de Dallas, Djed Spence teve uma ótima atuação na lateral-direita, substituindo Reece James; sua garra ofensiva deu à Inglaterra um impulso extra nos contra-ataques e, se não fosse por uma excelente defesa do goleiro, o zagueiro do Tottenham poderia ter marcado um gol.

    O mesmo vale para Bukayo Saka. Quando está em plena forma, ele está, sem dúvida, entre os melhores jogadores da Inglaterra. No entanto, após uma temporada marcada por lesões no Arsenal, Tuchel optou por tratar o ponta com muito cuidado enquanto ele se recupera de um problema no tendão de Aquiles. Noni Madueke foi titular contra a Croácia antes de Saka ter 20 bons minutos em campo, incluindo uma assistência para o gol de Rashford.

    “Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto”, disse Tuchel. “Acho que, quando chegarmos ao último jogo desta fase de grupos, ele estará pronto. Ele se mostrou forte no treino de terça-feira em espaços reduzidos. Era apenas uma questão de saber se a partida seria aberta e com muitas oscilações.”

    Para os jogos mais importantes, quando são necessários jogadores decisivos desde o início, a escolha de Saka como titular é óbvia. Mas durante a fase de grupos, quando a diferença de qualidade entre a Inglaterra e seus adversários é maior, Tuchel pode permitir que o ponta recupere totalmente a forma física.

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    Profundidade sem precedentes

    E, além disso, há aqueles que ainda não entraram em campo. Ollie Watkins, que encerrou a temporada em excelente forma pelo Aston Villa, não entrou em campo. Nem Eberechi Eze, o imprevisível meia-atacante do Arsenal, nem Kobbie Mainoo, que, apenas com base no desempenho no Manchester United, seria titular na maioria das outras seleções neste torneio.

    Raramente a Inglaterra teve um elenco tão forte. Muitos se lembrarão dos dias sombrios de 2018, quando Sir Gareth Southgate olhou para o banco de reservas na semifinal contra a Croácia e viu Danny Welbeck e Fabian Delph como suas opções. Aquela equipe tinha basicamente duas opções viáveis de ataque vindo do banco: Rashford e Jamie Vardy. Este elenco, por sua vez, está repleto de talentos.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Obter o apoio

    O outro lado da moeda, é claro, é que todos esses são jogadores de futebol realmente bons, acostumados a jogar regularmente por seus clubes, e que querem deixar sua marca em uma Copa do Mundo. Tuchel chegou a admitir que alguns, incluindo Rashford, já perguntaram por que não estão tendo minutos regulares em campo.

    “Ainda ontem, tivemos uma conversa em que eu disse a ele [Rashford] que estou muito, muito impressionado com seus últimos 16 dias, com a forma como ele se comportou no estágio de preparação e como se empenha em campo”, disse Tuchel após a vitória sobre a Croácia. “Ele está totalmente envolvido em todas as reuniões. É muito, muito rápido em colocar em prática o que aprendeu nas reuniões.”

    De fato, dos 26 jogadores convocados por Tuchel, todos, exceto três — John Stones, Madueke e o goleiro reserva James Trafford —, foram titulares regulares em seus clubes na última temporada. Ficar assistindo do banco não é fácil, mas Tuchel não tem dúvidas de que sua equipe consegue lidar com isso.

    “Faltam agora mais quatro semanas e, em quatro semanas, dá para aceitar a situação, assimilar e se comprometer com ela. Selecionamos o grupo porque tínhamos certeza de que eles conseguiriam e todos eles são capazes”, disse ele após a partida.

    Alguns, é claro, sabem que não estão no topo da hierarquia. Jordan Henderson, por exemplo, foi incluído tanto por sua experiência e bom humor quanto por sua habilidade, aos 36 anos. Ivan Toney talvez tenha sido selecionado principalmente por sua habilidade em cobrar pênaltis nas fases eliminatórias. Se Dan Burn e Jarrell Quansah estiverem em campo, a Inglaterra terá problemas.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    'Quatorze ou 15 titulares'

    Quando perguntaram a Tuchel quem poderia ser titular contra a Croácia, ele afirmou ter “14 ou 15 titulares”, todos capazes de causar impacto de alguma forma.

    E isso parece bastante correto. Todas as seleções nesta Copa do Mundo terão que fazer rodízio devido às condições exaustivas e às temporadas épicas dos clubes. Seria uma surpresa imensa, então, ver Tuchel escalar o mesmo time titular por até oito partidas nas próximas quatro semanas.

    A boa notícia é que esse é um luxo que a Inglaterra pode se dar ao luxo de ter. Se Bellingham precisar de um descanso, que tal Rogers? Não há necessidade de escalar Harry Kane em uma partida sem importância na terceira rodada da fase de grupos? Aí entra Watkins.

    Seja para fazer a diferença no final da partida ou para poupar as pernas de alguns dos principais jogadores, a Inglaterra conta com opções de alto nível no banco que podem muito bem ser fundamentais para que a seleção chegue à final em 19 de julho.

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