Marcus Rashford, Morgan Rogers e por que o banco de “artilheiros” da Inglaterra é a chave para o sucesso na Copa do Mundo

Um termo geralmente reservado aos treinadores de rúgbi, Arteta o trouxe para o futebol após a vitória na Liga dos Campeões contra o Athletic Club, em setembro, ao descrever o impacto de Gabriel Martinelli, que saiu do banco para marcar o gol da vitória: “Às vezes, os jogadores que entram no final serão mais importantes do que os titulares nesta temporada. E, no fim das contas, foram os que entraram no final que fizeram a diferença para ganharmos o jogo.”

O comentário causou certa surpresa — e não apenas pela linguagem ao estilo “High Performance”, típica dos usuários do LinkedIn. Mas também revelou a profundidade do talento à disposição de Arteta, que contava com um grupo de jogadores na reserva tão bons quanto os titulares, capazes de mudar o rumo de uma partida mesmo em participações breves.

O mesmo vale para a Inglaterra na Copa do Mundo. Thomas Tuchel também pode contar com uma grande variedade de talentos ofensivos, mas não consegue colocar todos eles no mesmo time (nem mesmo todos na seleção!). E, assim como o Arsenal fez muitas vezes durante sua conquista do título da Premier League, a Inglaterra precisará de seus “finalizadores” para ajudá-la a cruzar a linha de chegada neste verão.