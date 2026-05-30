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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Marcos Senesi, craque do Bournemouth, fecha contrato de quatro anos com clube rival da Premier League

Mercado da bola
M. Senesi
Bournemouth
Premier League
Tottenham

Marcos Senesi fechou acordo para se transferir para o Tottenham Hotspur, rival do Bournemouth na Premier League, após assinar um contrato de quatro anos com o clube. O jogador da seleção argentina, de 29 anos, se mudará oficialmente para o norte de Londres como jogador sem vínculo quando seu contrato atual no Vitality Stadium expirar, em 30 de junho.

  • O Spurs contrata o cobiçado zagueiro

    De acordo com a talkSPORT, o Tottenham venceu a disputa pela contratação de Senesi após formalizar um acordo de princípio que havia sido inicialmente fechado em abril. O Bournemouth já havia se resignado a perder o zagueiro central desde que ele recusou uma oferta de renovação de contrato em dezembro passado. Apesar do intenso interesse de Chelsea, Manchester United, Juventus e Atlético de Madrid, o sul-americano escolheu o Spurs para garantir seu futuro a longo prazo.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    De Zerbi exige uma reconstrução imediata

    A transferência constitui uma parte importante da reformulação crucial do elenco sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, que está determinado a corrigir uma campanha desastrosa na primeira divisão. Ao falar após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Everton, que garantiu a permanência do time na divisão, ele afirmou: “Hoje fechamos uma página e abrimos outra.

    Não temos tempo. Temos que organizar a próxima temporada, temos que começar com um time mais forte. Estou muito feliz e muito orgulhoso de cada um de nós. O que fizemos foi incrível, mas acabou. Agora temos que seguir em frente e preparar o futuro do nosso clube.

    “Cheguei em um momento difícil e acho que isso nos tornou mais fortes. Com certeza podemos melhorar — como técnico, como jogadores, como clube — e não podemos cometer os mesmos erros.”

  • Evolução tática no norte de Londres

    O Tottenham, que também contratou o jogador sem vínculo Andy Robertson, pretende utilizar Senesi para alterar significativamente sua dinâmica defensiva. O zagueiro foi titular em 37 partidas do campeonato durante a temporada 2025-26, dando cinco assistências que ajudaram o Bournemouth a conquistar um histórico sexto lugar. Seus passes excepcionais, capazes de romper as linhas adversárias, oferecerão a De Zerbi uma alternativa tática completamente diferente das jogadas diretas e avançadas do atual zagueiro central esquerdo Micky van de Ven.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Futuros contrastantes para os dois clubes

    Senesi precisa se recompor rapidamente após a decepção de não ter sido convocado para a seleção argentina para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o Bournemouth enfrenta um período de transição extremamente desafiador, já que o técnico Andoni Iraola está negociando sua saída para se juntar ao Bayer Leverkusen. Tendo sido duramente afetada por saídas anteriores, a diretoria do Cherries deve trabalhar incansavelmente para manter os principais jogadores — Rayan, Eli Junior Kroupi e Alex Scott — antes de sua primeira participação na Liga Europa.