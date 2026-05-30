A transferência constitui uma parte importante da reformulação crucial do elenco sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, que está determinado a corrigir uma campanha desastrosa na primeira divisão. Ao falar após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Everton, que garantiu a permanência do time na divisão, ele afirmou: “Hoje fechamos uma página e abrimos outra.

Não temos tempo. Temos que organizar a próxima temporada, temos que começar com um time mais forte. Estou muito feliz e muito orgulhoso de cada um de nós. O que fizemos foi incrível, mas acabou. Agora temos que seguir em frente e preparar o futuro do nosso clube.

“Cheguei em um momento difícil e acho que isso nos tornou mais fortes. Com certeza podemos melhorar — como técnico, como jogadores, como clube — e não podemos cometer os mesmos erros.”