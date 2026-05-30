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Marcos Senesi, craque do Bournemouth, fecha contrato de quatro anos com clube rival da Premier League
O Spurs contrata o cobiçado zagueiro
De acordo com a talkSPORT, o Tottenham venceu a disputa pela contratação de Senesi após formalizar um acordo de princípio que havia sido inicialmente fechado em abril. O Bournemouth já havia se resignado a perder o zagueiro central desde que ele recusou uma oferta de renovação de contrato em dezembro passado. Apesar do intenso interesse de Chelsea, Manchester United, Juventus e Atlético de Madrid, o sul-americano escolheu o Spurs para garantir seu futuro a longo prazo.
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De Zerbi exige uma reconstrução imediata
A transferência constitui uma parte importante da reformulação crucial do elenco sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, que está determinado a corrigir uma campanha desastrosa na primeira divisão. Ao falar após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Everton, que garantiu a permanência do time na divisão, ele afirmou: “Hoje fechamos uma página e abrimos outra.
Não temos tempo. Temos que organizar a próxima temporada, temos que começar com um time mais forte. Estou muito feliz e muito orgulhoso de cada um de nós. O que fizemos foi incrível, mas acabou. Agora temos que seguir em frente e preparar o futuro do nosso clube.
“Cheguei em um momento difícil e acho que isso nos tornou mais fortes. Com certeza podemos melhorar — como técnico, como jogadores, como clube — e não podemos cometer os mesmos erros.”
Evolução tática no norte de Londres
O Tottenham, que também contratou o jogador sem vínculo Andy Robertson, pretende utilizar Senesi para alterar significativamente sua dinâmica defensiva. O zagueiro foi titular em 37 partidas do campeonato durante a temporada 2025-26, dando cinco assistências que ajudaram o Bournemouth a conquistar um histórico sexto lugar. Seus passes excepcionais, capazes de romper as linhas adversárias, oferecerão a De Zerbi uma alternativa tática completamente diferente das jogadas diretas e avançadas do atual zagueiro central esquerdo Micky van de Ven.
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Futuros contrastantes para os dois clubes
Senesi precisa se recompor rapidamente após a decepção de não ter sido convocado para a seleção argentina para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o Bournemouth enfrenta um período de transição extremamente desafiador, já que o técnico Andoni Iraola está negociando sua saída para se juntar ao Bayer Leverkusen. Tendo sido duramente afetada por saídas anteriores, a diretoria do Cherries deve trabalhar incansavelmente para manter os principais jogadores — Rayan, Eli Junior Kroupi e Alex Scott — antes de sua primeira participação na Liga Europa.