Marco Borriello: "Juventus, nem mesmo Conte seria suficiente. Falta Andrea Agnelli"

Marco Borriello, campeão italiano com a camisa da Juventus, falou sobre o clube em entrevista à Gazzetta dello Sport. Confira os trechos mais interessantes.





Sobre Conte e Spalletti

"Sou um grande admirador de Antonio. Ele é um vencedor, e senti na pele sua força: transmite uma mentalidade impressionante aos jogadores. Mas não acho que Spalletti seja o problema da Juventus e, por isso, não creio que Conte, sozinho, bastaria para fazer a Juventus voltar ao topo. Estamos falando de treinadores extraordinários: Luciano e Antonio são diferentes, mas ambos são fenomenais no aspecto técnico e tático. Conte traria de volta o DNA da Juve e trabalharia como um louco, mas não estou convencido de que só isso seria suficiente para vencer."





Então, o que falta?

"Um presidente como Andrea Agnelli. De fora, dá para perceber a falta da proximidade de Andrea, um dirigente sempre presente. A Juventus tem um grupo proprietário histórico e único: o apego à joia da família é evidente, inclusive financeiramente. John Elkann é o torcedor número um e deve ser agradecido pelos investimentos constantes. Não dá para pedir mais a ele. Mas é um grande empresário e não pode estar no campo todos os dias. Falta magia à Juventus, aquela que faz os planetas se alinharem e que surgiu na temporada do nosso título italiano com Conte, a torcida e o novo estádio. Não são lendas urbanas: os jogadores percebem o ambiente e, mesmo inconscientemente, agem de acordo com ele. Acreditem em mim: os jogadores farejam essas coisas. O futebol é alquimia e união de propósitos."