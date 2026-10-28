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Ao VivoIngressos
Antonio Conte NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Marco Borriello: "Juventus, nem mesmo Conte seria suficiente. Falta Andrea Agnelli"

Juventus
M. Borriello
A. Conte
Campeonato Italiano

O ex-atacante fala sobre a prolongada crise da Juventus

Marco Borriello, campeão italiano com a camisa da Juventus, falou sobre o clube em entrevista à Gazzetta dello Sport. Confira os trechos mais interessantes.


Sobre Conte e Spalletti

"Sou um grande admirador de Antonio. Ele é um vencedor, e senti na pele sua força: transmite uma mentalidade impressionante aos jogadores. Mas não acho que Spalletti seja o problema da Juventus e, por isso, não creio que Conte, sozinho, bastaria para fazer a Juventus voltar ao topo. Estamos falando de treinadores extraordinários: Luciano e Antonio são diferentes, mas ambos são fenomenais no aspecto técnico e tático. Conte traria de volta o DNA da Juve e trabalharia como um louco, mas não estou convencido de que só isso seria suficiente para vencer."


Então, o que falta?

"Um presidente como Andrea Agnelli. De fora, dá para perceber a falta da proximidade de Andrea, um dirigente sempre presente. A Juventus tem um grupo proprietário histórico e único: o apego à joia da família é evidente, inclusive financeiramente. John Elkann é o torcedor número um e deve ser agradecido pelos investimentos constantes. Não dá para pedir mais a ele. Mas é um grande empresário e não pode estar no campo todos os dias. Falta magia à Juventus, aquela que faz os planetas se alinharem e que surgiu na temporada do nosso título italiano com Conte, a torcida e o novo estádio. Não são lendas urbanas: os jogadores percebem o ambiente e, mesmo inconscientemente, agem de acordo com ele. Acreditem em mim: os jogadores farejam essas coisas. O futebol é alquimia e união de propósitos."

  • Um exemplo?

    "Na época da minha Juventus, Bremer certamente não teria falado daquele jeito depois de perder por 3 a 0 para a Lazio. Com Agnelli e Marotta, não teria ousado criticar os companheiros. Mas esse não é o único exemplo".


    A que você se refere?

    "O fato de Kessie ter escolhido a Atalanta, e não a Juventus, é preocupante. Com todo o respeito, a Atalanta não é o Milan. Os jogadores percebem a fase dos clubes e procuram se informar".


    E Woltemade?

    "É um grandalhão habilidoso, mas também previsível".




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