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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Marchisio: "Woltemade como Ibrahimovic? Não acredito, leve demais"

Juventus
N. Woltemade
Campeonato Italiano

O ex-meio-campista da Juve dá sua opinião sobre a comparação entre o alemão e o ex-artilheiro sueco

Claudio Marchisio, nascido em 1986, com 389 partidas e 37 gols pela Juventus entre 2008 e 2018, falou sobre a Juventus em entrevista à Gazzetta dello Sport.


Sobre um eventual retorno de Conte: "A nostalgia pelo Antonio, a quem eu também sou muito ligado, sempre existiu e sempre vai existir. Era assim na época de Allegri e também nos anos seguintes. Conte é Conte para a Juve".


Sobre Spalletti: "É preciso continuidade e, por isso, eu ainda dou confiança a Spalletti. As lesões, começando pela de Yildiz, foram pesadas. Mas a Juve nunca deve procurar desculpas, espero que, na retomada após o Natal, possa lutar pelas primeiras posições".


Sobre Kolo Muani: "Entrei no bonde do Kolo Muani? Claro que entrei. Mas Kolo não é um goleador: Spalletti terá de ser bom para encontrar gols por caminhos diferentes com Conceição, Nico, McKennie".


Sobre Douglas Luiz: "O novo Douglas Luiz. A técnica não estava em discussão nem dois anos atrás, mas agora é outro. E estou convencido de que ele ainda pode dar mais, sobretudo em termos de gols".


Sobre Woltemade: "Como Ibrahimovic? Máximo respeito, mas não acredito. Ibra é Ibra. Woltemade tem técnica e físico, porém parece leve".

  • Sobre a Europa League: "Espero uma Europa League de protagonismo. A Juventus tem de mirar a vitória em todas as competições, e a Copa não deve ser menosprezada. Não levantamos um troféu na Europa há trinta anos. Chega, né?".


    Sobre o novo aumento de capital: "É a confirmação da singularidade do vínculo entre a família Agnelli-Elkann e a Juventus. Um sinal importante. Mais um em mais de cem anos de história. Uma propriedade assim só a Juventus tem".


    Sobre o mercado: "Eu gostaria de Tonali, agora é impossível. Quem sabe Frattesi volte a ganhar força: eu tenho uma queda por meio-campistas com faro de gol".

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