Claudio Marchisio, nascido em 1986, com 389 partidas e 37 gols pela Juventus entre 2008 e 2018, falou sobre a Juventus em entrevista à Gazzetta dello Sport.





Sobre um eventual retorno de Conte: "A nostalgia pelo Antonio, a quem eu também sou muito ligado, sempre existiu e sempre vai existir. Era assim na época de Allegri e também nos anos seguintes. Conte é Conte para a Juve".





Sobre Spalletti: "É preciso continuidade e, por isso, eu ainda dou confiança a Spalletti. As lesões, começando pela de Yildiz, foram pesadas. Mas a Juve nunca deve procurar desculpas, espero que, na retomada após o Natal, possa lutar pelas primeiras posições".





Sobre Kolo Muani: "Entrei no bonde do Kolo Muani? Claro que entrei. Mas Kolo não é um goleador: Spalletti terá de ser bom para encontrar gols por caminhos diferentes com Conceição, Nico, McKennie".





Sobre Douglas Luiz: "O novo Douglas Luiz. A técnica não estava em discussão nem dois anos atrás, mas agora é outro. E estou convencido de que ele ainda pode dar mais, sobretudo em termos de gols".





Sobre Woltemade: "Como Ibrahimovic? Máximo respeito, mas não acredito. Ibra é Ibra. Woltemade tem técnica e físico, porém parece leve".