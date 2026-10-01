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Ao VivoIngressos
Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Marchisio: "Elimoghale é acompanhado por muitos no exterior, mas o sonho dele é a Juventus. Kayode? Quem sabe volte como um grande nome"

Juventus
M. Kayode
C. Marchisio
D. Elimoghale

O ex-meio-campista fala da joia das categorias de base da Juventus (seu agenciado) e do lateral que estreou com sucesso pela seleção da Itália

Claudio Marchisio, ex-jogador da Juventus e atual comentarista de TV, além de agente, também tem entre seus assessorados Destiny Elimoghale, talento nascido em 2009 das categorias de base da Juventus. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Marchisio falou dele nos seguintes termos: "A estreia ele vai merecer, isso será decidido por Spalletti, esperamos que possa acontecer. É um bom garoto, tem grande potencial e está mais adiantado do que eu na idade dele. No exterior, muitos o acompanham, mas o sonho dele é a Juventus".


  • Sobre Kayode

    Depois, Marchisio também fala sobre Michael Kayode (que não é agenciado por ele), nascido em 2004, dispensado ainda muito jovem pela Juventus e agora na seleção da Itália e no Brentford, da Premier League, depois de passar por Gozzano e Fiorentina: "Kayode dispensado pela Juventus quando era criança? Dá para chegar ao topo de maneiras diferentes, acontece. Quem sabe Kayode volte à Juventus como um grande nome".


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