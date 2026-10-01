Claudio Marchisio, ex-jogador da Juventus e atual comentarista de TV, além de agente, também tem entre seus assessorados Destiny Elimoghale, talento nascido em 2009 das categorias de base da Juventus. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Marchisio falou dele nos seguintes termos: "A estreia ele vai merecer, isso será decidido por Spalletti, esperamos que possa acontecer. É um bom garoto, tem grande potencial e está mais adiantado do que eu na idade dele. No exterior, muitos o acompanham, mas o sonho dele é a Juventus".



