Mangas: "Sonho com uma Ferrari F40. Amo mangás, em Monza para me tornar Super Saiyajin"

Ricardo Mangas, lateral português do Monza, se abre em entrevista à Repubblica. A seguir, os trechos mais interessantes.
O estilo dos anos 70: "O futebol nos anos 70 e 80 era mais fascinante. Aliás, faço um apelo ao Monza: produzam uma camisa de inverno de manga comprida, como antigamente. Da minha parte, se nos salvarmos, estou pronto para cortar o cabelo, mas o bigode não. Meu pai usava o cabelo muito comprido, mais do que o meu. Era apaixonado por Harley-Davidson. Nós, jogadores de futebol, não podemos andar de moto. Eu amo carros antigos, embora minha mulher não me deixe comprá-los. Meu sonho é a Ferrari F40, o primeiro supercarro".
Quem era o seu modelo quando garoto?
"Cristiano".