Mangas: "Sonho com uma Ferrari F40. Amo mangás, em Monza para me tornar Super Saiyajin"

Você não comemora com o sium, mas imitando personagens de Dragon Ball Z. Mangás, você gosta de mangás?

"Sim, como mostram as minhas tatuagens. Espero que o Monza seja o lugar certo para me tornar Super Saiyajin. Mas o meu personagem de anime preferido é Naruto. Como eu, ele sempre quer melhorar. Estar a noventa por cento não me basta".





Sua esposa nasceu na Madeira, a ilha de Cristiano. Você acha que CR7 tem futuro na seleção?

"Aos 41 anos, ele ainda é incrível. Se continuar marcando, pode continuar até quando quiser. No Monza, escolhi a camisa 7, embora a minha preferida continue sendo a 19, data de nascimento minha, da minha mãe e da minha esposa. Aqui ela já é do Birindelli".





Qual é o seu sonho?

"Ter três ou quatro filhos e três carros de época, incluindo a F40. Gostaria de jogar na seleção e, um dia, na Premier League. Também joguei na França e na Rússia, viajar não me assusta".