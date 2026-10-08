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AC Monza v US Avellino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Mangas: "Sonho com uma Ferrari F40. Amo mangás, em Monza para me tornar Super Saiyajin"

R. Mangas
A.C. Monza
Campeonato Italiano

O português do Monza se abre em uma entrevista entre passado, presente e futuro

Ricardo Mangas, lateral português do Monza, se abre em entrevista à Repubblica. A seguir, os trechos mais interessantes.


O estilo dos anos 70: "O futebol nos anos 70 e 80 era mais fascinante. Aliás, faço um apelo ao Monza: produzam uma camisa de inverno de manga comprida, como antigamente. Da minha parte, se nos salvarmos, estou pronto para cortar o cabelo, mas o bigode não. Meu pai usava o cabelo muito comprido, mais do que o meu. Era apaixonado por Harley-Davidson. Nós, jogadores de futebol, não podemos andar de moto. Eu amo carros antigos, embora minha mulher não me deixe comprá-los. Meu sonho é a Ferrari F40, o primeiro supercarro".


Quem era o seu modelo quando garoto?

"Cristiano".



  • Você não comemora com o sium, mas imitando personagens de Dragon Ball Z. Mangás, você gosta de mangás?

    "Sim, como mostram as minhas tatuagens. Espero que o Monza seja o lugar certo para me tornar Super Saiyajin. Mas o meu personagem de anime preferido é Naruto. Como eu, ele sempre quer melhorar. Estar a noventa por cento não me basta".


    Sua esposa nasceu na Madeira, a ilha de Cristiano. Você acha que CR7 tem futuro na seleção?

    "Aos 41 anos, ele ainda é incrível. Se continuar marcando, pode continuar até quando quiser. No Monza, escolhi a camisa 7, embora a minha preferida continue sendo a 19, data de nascimento minha, da minha mãe e da minha esposa. Aqui ela já é do Birindelli".


    Qual é o seu sonho?

    "Ter três ou quatro filhos e três carros de época, incluindo a F40. Gostaria de jogar na seleção e, um dia, na Premier League. Também joguei na França e na Rússia, viajar não me assusta".

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