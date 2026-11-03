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Malen Rensch AS RomaGetty
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Manchester United x Roma 0 a 0 AO VIVO

Manchester United x Roma
Manchester United
Roma
Liga dos Campeões

Tudo sobre o grande duelo em Old Trafford entre Manchester United e Roma.

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Noite de Champions League em Old Trafford entre Manchester United e Roma. Depois da vitória com muitos gols em Udine, a Roma busca uma confirmação na Europa, em um campo difícil e fascinante, contra um adversário em evidente dificuldade. Os Red Devils perderam as últimas três partidas, entre campeonato e copas. Nos últimos 9 jogos, empataram 3 vezes e perderam 6. A equipe não vence desde 10 de setembro, quando fez 4 a 0 no Sabah.

Gasperini tem uma dúvida em relação a Gollini: com Svilar fora por lesão, a vaga de titular é do ex-Atalanta (que passou pelas categorias de base do Manchester United), mas um problema nas costas sentido nesta manhã pode tirá-lo de campo. O terceiro goleiro Devis Vásquez está pronto.

  • OS MELHORES LANCES

  • FICHA TÉCNICA E ESCALAÇÕES OFICIAIS

    Manchester United-Roma

    Gols:

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo; Mbeumo, Bruno Fernandes; Cunha. Técnico: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Técnico: Gasperini.

    Árbitro: Gil Manzano

    Cartões amarelos:

    Expulsos:

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