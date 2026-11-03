Noite de Champions League em Old Trafford entre Manchester United e Roma. Depois da vitória com muitos gols em Udine, a Roma busca uma confirmação na Europa, em um campo difícil e fascinante, contra um adversário em evidente dificuldade. Os Red Devils perderam as últimas três partidas, entre campeonato e copas. Nos últimos 9 jogos, empataram 3 vezes e perderam 6. A equipe não vence desde 10 de setembro, quando fez 4 a 0 no Sabah.

Gasperini tem uma dúvida em relação a Gollini: com Svilar fora por lesão, a vaga de titular é do ex-Atalanta (que passou pelas categorias de base do Manchester United), mas um problema nas costas sentido nesta manhã pode tirá-lo de campo. O terceiro goleiro Devis Vásquez está pronto.