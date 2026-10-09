Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Carrick De Zerbi GFXGetty/GOAL
Traduzido por

Manchester United-Tottenham, Carrick contra De Zerbi: só restará um. E Conte observa

Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League

O técnico inglês e o italiano já estão no tudo ou nada depois de apenas cinco rodadas: quem permanecerá no cargo?

Quem diria, depois da temporada passada, que o duelo em Old Trafford entre Manchester United e Tottenham, válido apenas pela sexta rodada da Premier League,. já seria decisivo para o futuro dos dois treinadores, Micheal Carrick e Roberto De Zerbi, e para o destino do projeto da temporada de Red Devils e Spurs? Ainda mais depois da última temporada, quando o inglês e o italiano, assumindo no decorrer da campanha, conseguiram corrigir os tropeços de Ruben Amorim e da dupla Thomas Frank-Igor Tudor, garantindo, no primeiro caso, a classificação para a Champions League após uma longa ausência e, no outro, uma permanência que em certo momento havia se tornado impensável.

  • CARRICK EM RISCO, OLHO EM CONTE

    12º lugar para o Manchester United, dono da casa, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos: Carrick vem de empates fora de casa contra Fulham e Everton e da derrota em casa no dérbi contra o City, líder e já distante dez pontos. Foram poucos os gols marcados e muitos os sofridos, 8 contra 8, e, sobretudo, um time emocional e instável, capaz de bater apenas o Ipswich nesta primeira parte da temporada. Muito pouco para o técnico, que já está na corda bamba, com o fantasma de Antonio Conte rondando o United, como também foi vaticinado na entrevista ao The Telegraph. Se der errado contra o Spurs, De Zerbi pode fazer um favor ao compatriota. Principalmente tendo em vista uma terrível sequência de jogos fora de casa, entre Champions League e Premier League: Atletico Madrid, Leeds e Como.

  • Desastre de Zerbi

    O mesmo discurso, elevado à enésima potência, vale para Roberto De Zerbi: depois da sofrida permanência na elite às custas do West Ham, no verão o Tottenham levou adiante um mercado de tirar o fôlego, gastando mais de 300 milhões em jogadores do calibre de Tonali, van Hecke, Marmoush e Savio. Até aqui, a primeira parte da temporada é desastrosa para o ex-técnico do Olympique de Marselha e sua equipe: dois empates sem gols, contra Everton e Nottingham Forest, e três derrotas, com apenas dois gols marcados e 8 sofridos. Lanterna sem contestação e, se o desfecho for ruim contra o United, existe a possibilidade concreta de uma demissão que seria algo clamoroso, pelo que foi feito no verão: nas próximas quatro, o Tottenham enfrentará Coventry, Chelsea no clássico, Crystal Palace e Leeds.


  • Estatísticas impiedosas

    O Manchester United deve ter ficado satisfeito com o fato de as manchetes dos jornais terem se concentrado nas questões do outro clube da cidade durante a pausa para as seleções, deixando em segundo plano seu pior início de temporada, de forma compartilhada, após cinco partidas de campeonato, desde 1989/90. As duas derrotas no campeonato aconteceram em Old Trafford, onde o United havia vencido dez dos 11 jogos anteriores sob o comando de Carrick: agora, portanto, corre o risco de sofrer três derrotas seguidas em casa pela primeira vez desde dezembro de 2024. Em 2026, o Tottenham somou menos pontos na Premier League (18) do que qualquer outra equipe sempre presente na elite e corre o risco de começar uma temporada sem vencer nenhuma das seis primeiras partidas do campeonato pela quarta vez em sua história. Roberto De Zerbi, que tenta se tornar apenas o quinto técnico na história da Premier League a vencer seus dois primeiros jogos fora de casa contra o United, pode ao menos se apegar ao fato de que três das últimas quatro vitórias do Tottenham no campeonato foram fora de casa, um consolo pequeno.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT