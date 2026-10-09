Quem diria, depois da temporada passada, que o duelo em Old Trafford entre Manchester United e Tottenham, válido apenas pela sexta rodada da Premier League,. já seria decisivo para o futuro dos dois treinadores, Micheal Carrick e Roberto De Zerbi, e para o destino do projeto da temporada de Red Devils e Spurs? Ainda mais depois da última temporada, quando o inglês e o italiano, assumindo no decorrer da campanha, conseguiram corrigir os tropeços de Ruben Amorim e da dupla Thomas Frank-Igor Tudor, garantindo, no primeiro caso, a classificação para a Champions League após uma longa ausência e, no outro, uma permanência que em certo momento havia se tornado impensável.
Manchester United-Tottenham, Carrick contra De Zerbi: só restará um. E Conte observa
CARRICK EM RISCO, OLHO EM CONTE
12º lugar para o Manchester United, dono da casa, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas em cinco jogos: Carrick vem de empates fora de casa contra Fulham e Everton e da derrota em casa no dérbi contra o City, líder e já distante dez pontos. Foram poucos os gols marcados e muitos os sofridos, 8 contra 8, e, sobretudo, um time emocional e instável, capaz de bater apenas o Ipswich nesta primeira parte da temporada. Muito pouco para o técnico, que já está na corda bamba, com o fantasma de Antonio Conte rondando o United, como também foi vaticinado na entrevista ao The Telegraph. Se der errado contra o Spurs, De Zerbi pode fazer um favor ao compatriota. Principalmente tendo em vista uma terrível sequência de jogos fora de casa, entre Champions League e Premier League: Atletico Madrid, Leeds e Como.
Desastre de Zerbi
O mesmo discurso, elevado à enésima potência, vale para Roberto De Zerbi: depois da sofrida permanência na elite às custas do West Ham, no verão o Tottenham levou adiante um mercado de tirar o fôlego, gastando mais de 300 milhões em jogadores do calibre de Tonali, van Hecke, Marmoush e Savio. Até aqui, a primeira parte da temporada é desastrosa para o ex-técnico do Olympique de Marselha e sua equipe: dois empates sem gols, contra Everton e Nottingham Forest, e três derrotas, com apenas dois gols marcados e 8 sofridos. Lanterna sem contestação e, se o desfecho for ruim contra o United, existe a possibilidade concreta de uma demissão que seria algo clamoroso, pelo que foi feito no verão: nas próximas quatro, o Tottenham enfrentará Coventry, Chelsea no clássico, Crystal Palace e Leeds.
Estatísticas impiedosas
O Manchester United deve ter ficado satisfeito com o fato de as manchetes dos jornais terem se concentrado nas questões do outro clube da cidade durante a pausa para as seleções, deixando em segundo plano seu pior início de temporada, de forma compartilhada, após cinco partidas de campeonato, desde 1989/90. As duas derrotas no campeonato aconteceram em Old Trafford, onde o United havia vencido dez dos 11 jogos anteriores sob o comando de Carrick: agora, portanto, corre o risco de sofrer três derrotas seguidas em casa pela primeira vez desde dezembro de 2024. Em 2026, o Tottenham somou menos pontos na Premier League (18) do que qualquer outra equipe sempre presente na elite e corre o risco de começar uma temporada sem vencer nenhuma das seis primeiras partidas do campeonato pela quarta vez em sua história. Roberto De Zerbi, que tenta se tornar apenas o quinto técnico na história da Premier League a vencer seus dois primeiros jogos fora de casa contra o United, pode ao menos se apegar ao fato de que três das últimas quatro vitórias do Tottenham no campeonato foram fora de casa, um consolo pequeno.
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