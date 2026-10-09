O Manchester United deve ter ficado satisfeito com o fato de as manchetes dos jornais terem se concentrado nas questões do outro clube da cidade durante a pausa para as seleções, deixando em segundo plano seu pior início de temporada, de forma compartilhada, após cinco partidas de campeonato, desde 1989/90. As duas derrotas no campeonato aconteceram em Old Trafford, onde o United havia vencido dez dos 11 jogos anteriores sob o comando de Carrick: agora, portanto, corre o risco de sofrer três derrotas seguidas em casa pela primeira vez desde dezembro de 2024. Em 2026, o Tottenham somou menos pontos na Premier League (18) do que qualquer outra equipe sempre presente na elite e corre o risco de começar uma temporada sem vencer nenhuma das seis primeiras partidas do campeonato pela quarta vez em sua história. Roberto De Zerbi, que tenta se tornar apenas o quinto técnico na história da Premier League a vencer seus dois primeiros jogos fora de casa contra o United, pode ao menos se apegar ao fato de que três das últimas quatro vitórias do Tottenham no campeonato foram fora de casa, um consolo pequeno.